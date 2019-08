Ariana Grande torna a Manchester due anni dopo la strage e lancia un chiaro messaggio

Celebrity

26/08/2019

Ariana Grande sopraffatta dalle emozioni sul palco del Manchester Pride Live. Ha fatto ritorno nella città inglese due anni dopo la strage del 2017.

Dopo la strage del 22 maggio 2017, Ariana Grande è tornata in concerto a Manchester per esibirsi durante il Manchester Pride Live, una serie di eventi musicali dedicati alla comunità LGBTQ+.

Due anni fa, al termine di un concerto della cantante, un terribile attentato causò 22 morti, tra cui moltissimi giovani e sette bambini. Dopo giorni di silenzio, la popstar organizzò un evento benefico, il One Love Manchester, allo scopo di raccogliere fondi per le famiglie colpite.

Da allora, Ariana non aveva più fatto ritorno nella città, ma le cose sono cambiate in occasione del Manchester Pride Live 2019.

Lo show di Ariana, che non ha trattenuto l'emozione quando è salita sul palco, si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato rivendicato dall'Isis. Poi la cantante ha intonato la sua No Tears Left To Cry, dedicata proprio agli abitanti della città, e una versione acustica di One Last Time, la canzone divenuta simbolo dell'attacco terroristico.

Manchester occupa un posto molto speciale nel mio cuore. Sono molto felice di essere su questo palco con voi. Grazie per l'accoglienza. Perdonatemi, sono anche un po' nervosa. Avrei molto altro da dire, ma sono davvero sopraffatta. Quindi grazie.

Così la cantante ha ricordato le vittime della strage e ha poi inneggiato all'amore in ogni sua forma.

Manchester, voglio augurare a tutti voi un Pride davvero davvero felice. Voglio prendermi qualche secondo per ringraziarvi di avermi accolta questa sera. Le persone gay hanno sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ho trascorso gran parte della mia adolescenza a cantare in locali gay in giro per New York.

Un susseguirsi di emozioni durante i 35 minuti di concerto, durante i quali Ariana si è esibita sul palco con nove delle canzoni che sta portando in giro per il mondo col suo Sweetener Tour.