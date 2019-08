D23 Expo: il padiglione dedicato al mondo di Avatar [GALLERY]

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 26/08/2019 11:10 | aggiornato 26/08/2019 11:14

Il meraviglioso mondo di Pandora arriva per la prima volta al D23 Expo.

1 condivisione

Per la prima volta in assoluto, il mondo di Pandora è arrivato al D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event (svoltosi dal 23 al 25 agosto 2019 ad Anaheim, in California), in una nuova mostra chiamata Inside the World of Avatar. Entrando, gli ospiti sonon stati accolti da una fornita galleria di modelli realizzati in pre-produzione, costumi, oggetti di scena e ogni sorta di artefatti e materiali utilizzati sia nel film che nella creazione del Disney's Animal Kingdom Pandora - The World of Avatar, ovvero il parco a tema che si trova al Walt Disney World in Florida.

Tra ciò che si è visto in questa nuova occasione, ispirata al mondo creato dalla mente del visionario regista James Cameron, c'erano:

Le armi dei Na'vi : Una collezione di archi, frecce e lance realizzate a mano da Weta Workshop. Le armi sono state scansionate per verificarne la precisione e per essere utilizzate digitalmente sullo schermo

: Una collezione di archi, frecce e lance realizzate a mano da Weta Workshop. Le armi sono state scansionate per verificarne la precisione e per essere utilizzate digitalmente sullo schermo Prototipi : Gli animali di Pandora erano creazioni digitali uniche, mai viste prima, basate su prototipi concettuali di pre-produzione fatte a mano. Tra queste, la Hammerhead del designer Jordu Schell, la Banshee del designer Neville Page e i Viperwolf e Direhorse creati da Stan Winston Studios

: Gli animali di Pandora erano creazioni digitali uniche, mai viste prima, basate su prototipi concettuali di pre-produzione fatte a mano. Tra queste, la Hammerhead del designer Jordu Schell, la Banshee del designer Neville Page e i Viperwolf e Direhorse creati da Stan Winston Studios La collana di Tsu'tey : La costumista Deborah Scott e la costumista Claire Prebble hanno creato questa collana guerriera indossata dal personaggio Tsu'tey come membro del Clan

: La costumista Deborah Scott e la costumista Claire Prebble hanno creato questa collana guerriera indossata dal personaggio Tsu'tey come membro del Clan La collana di Jake Sully : Creata dalla costumista Deborah Scott e dalla costumista Claire Prebble, è la collana che Jake Sully ha quando viene ammesso per la prima volta nel Clan Omatikaya

: Creata dalla costumista Deborah Scott e dalla costumista Claire Prebble, è la collana che Jake Sully ha quando viene ammesso per la prima volta nel Clan Omatikaya La pala Na'vi: Nel gennaio 2014, i leader di Walt Disney Parks and Resorts e Lightstorm Entertainment hanno dato il via - con le gigantesche pale blu ispirate ai Na'vi - alla più grande espansione nella storia del Disney's Animal Kingdom, ovvero la creazione del parco ispirato ad Avatar

Qui sotto potete vedere parte della cerimonia che ha dato il via alla creazione di Pandora - The World of Avatar:

Mentre, qui sotto potete vedere il video ufficiale di presentazione del parco di Pandora - The World of Avatar

Avatar e l'ambizioso progetto di James Cameron

Nel 2009 usciva negli Stati Uniti Avatar, il film di James Cameron che - prima dell'uscita di Avengers: Endgame - è stato per 10 anni il lungometraggio ad aver incassato di più nella storia del cinema. Ma, stranamente, in questi 10 anni non è mai uscito un sequel. A questo proposito, Cameron ha sostenuto di voler realizzare non uno ma ben 4 sequel, sempre con l'intenzione di sorprendere e meravigliare il pubblico e, forse, con l'ambizione di riprendersi quella posizione in cima al box-office mondiale.

Sul set di Avatar 2

Avatar 2 (ancora senza un titolo ufficiale) uscirà nei cinema americani il 18 dicembre 2020. Nel frattempo le riprese sono in corso e il produttore Jon Landau, storico collaboratore di Cameron, ha pubblicato un video dal "set acquatico" di Los Angeles:

Più recentemente, Landau ha svelato che le riprese di Avatar 2 si sono spostate dagli interni di Los Angeles ai favolosi scenari della Nuova Zelanda. Sul profilo ufficiale del produttore, ecco (qui sotto) la foto con un'ospite d'onore, ovvero Michelle Rodriguez, che in Avatar ha interpretato Trudy Chacón.

Cliccando sulla freccia alla destra della foto, potete vedere altre immagini:

Non manca molto per tornare sul favoloso mondo "blu" di Pandora!