DELL rinnova il concetto di All-in-One: con OptiPlex 7070 Ultra il PC modulare è nello stand

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 26/08/2019 15:31

Arriverà a settembre l'All-in-One di DELL che trova spazio nello stand per il monitor. Ordine sulla scrivania e modularità con OptiPlex 7070 Ultra.

1 condivisione

Di PC All-In-One il mercato ne è pieno, con proposte per quasi tutte le fasce di prezzo. Il loro successo è dovuto al form factor e alla filosofia di base: un computer pronto all'uso e sicuramente meno ingombrante della più usuale accoppiata monitor-case. Pronta a rivoluzionare il concetto di AiO è DELL con il suo OptiPlex 7070 Ultra.

A rendere avveniristico il nuovo gioiellino dell'azienda statunitense sono il suo essere indipendente da un monitor e la sua modularità. Il PC è infatti abilmente confezionato nello stand per lo schermo. Uno dei limiti dei tradizionali AiO è l'impossibilità con il passare del tempo di sostituire tutte (o quasi) le componenti hardware senza dover sacrificare anche i monitor, che tendono invece ad invecchiare molto più lentamente rispetto a processori, dischi rigidi e così via. Un vero è proprio compromesso a cui DELL vuole mettere la parola fine.

L'OptiPlex 7070 Ultra si presenta come un mini-PC modulare (via PCMag), con componenti facili da aggiornare all'occorrenza. A svelare la presenza di un PC nello stand sono le porte visibili anche all'esterno: tre USB-A, due USB-C, una DisplayPort, una Ethernet e una per collegare accessori con il jack da 3,5mm.

DELL DELL OptiPlex 7070 Ultra: modularità nello stand

Sotto la piccola scocca l'OptiPlex 7070 Ultra riserva interessanti sorprese. I processori previsti sono gli Intel Core di ottava generazione della famiglia Whiskey Lake-U, la RAM DDR4 2400 arriva fino a 64GB, e sono supportati fino a due hard-drive da 2.5 pollici e un SSD M.2 22030. Memoria RAM e SSD sono removibili, quindi possono essere aggiornati senza restrizioni.

Il DELL OptiPlex 7070 Ultra - in arrivo il 24 settembre in USA al prezzo di 749 dollari - è destinato principalmente alle aziende ma scommettiamo catturerà anche l'attenzione di utenti privati. Il fatto che possa essere utilizzato con qualsiasi monitor con supporto VESA 100 (fino a tre) è sicuramente un punto a favore e la sua natura modulare non è da sottovalutare, anzi.

La soluzione desktop DELL sarà acquistabile anche in Italia, ma la data di lancio non è stata ancora annunciata.