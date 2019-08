Il Principe cerca Moglie 2, le foto dal set con Eddie Murphy e Arsenio Hall

Cinema

26/08/2019

I membri della gloriosa nazione di Zamunda stanno tornando in America!

Dopo le prime foto dal backstage, arrivano online le prime immagini dal set de Il Principe cerca Moglie 2, che mostrano Eddie Murphy, Arsenio Hall e altri membri del cast durante le riprese.

Nelle foto (che potete vedere qui sotto, nel collage pubblicato su Instagram dall'utente stardom101mag) Murphy veste i panni del principe Akeem, mentre tiene in mano quelle che sembrano delle pagine del copione del film. In basso a destra c'è Hall, truccato come il reverendo Brown, mentre in alto a sinistra ci sono gli attori Leslie Jones e Tracy Morgan, in ruoli ancora non svelati.

L'utente twitter @Zwoltopia ha pubblicato le due immagini degli attori principali del sequel in una migliore risoluzione:

L'immagine legata a Hall conferma che l'attore riprenderà anche il ruolo del reverendo Brown e che, come nel film originale del 1988 diretto da John Landis, interpreterà più personaggi, cosa che, probabilmente, avverrà anche per Eddie Murphy.

Leslie Jones e Tracy Morgan fanno, invece, parte del nuovo cast composto anche da Wesley Snipes (sarà il generale Izzi), Kiki Layne (sarà la figlia del principe Akeem), Jermaine Fowler (sarà Lavelle, una nativa delle regina di strada) e, in ruoli ancora sconosciuti, Michael Blackson, Rick Ross, Teyana Taylor.

Il sequel, 31 anni dopo...

Perché ci sia voluto così tanto tempo a realizzare il sequel di un film di successo come Il Principe cerca Moglie è un mistero. Pensate che nel 1988, il lungometraggio di John Landis si è piazzato come il terzo nella classifica degli incassi più alti degli Stati Uniti di quell'anno, alle spalle di capolavori come Rain Man - L'uomo della pioggia e Chi ha incastrato Roger Rabbit. Inoltre, la pellicola con Eddie Murphy ha registrato il secondo miglior esordio al botteghino di quell'anno, alle spalle di Mr. Crocodile Dundee 2.

Probabilmente, oggi, grazie a un grosso ritorno di fiamma - intriso di nostalgia - per gli anni '80, grazie a serie TV come Stranger Things o a film come Ready Player One, Paramount Pictures (che cura la produzione de Il Principe cerca Moglie 2) ha pensato di ripescare uno dei suoi successi più grandi, così come ha fatto per Top Gun e come farà per il franchise di Indiana Jones.

Inoltre c'è da considerare che, probabilmente, il cachet di Eddie Murphy potrebbe essere molto inferiore di quello che l'attore percepiva quando era una delle star più pagate di Hollywood, grazie al successo di commedie come proprio Il Principe cerca Moglie, Una poltrona per due, Ancora 48 ore, la trilogia di Beverly Hills Cop e i film per famiglie come Il professore matto e Il dottor Dolittle. Dal 2012, infatti, l'attore 58enne (compiuti lo scorso 3 aprile) ha visto la sua carriera rellentare, girando solamente 2 film (Mr. Church nel 2016 e Dolemite Is My Name nel 2019).

Il Principe cerca Moglie 2, diretto da Craig Brewer (Hustle & Flow - Il colore della musica), uscirà negli Stati Uniti il 18 dicembre 2020. Si spera che la famosa risata di Eddie Murphy - anche se nella versione italiana non sarà più quella del compianto Tonino Accolla - possa tornare a far sorridere il pubblico.