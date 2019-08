James Bond, si gira a Matera tra inseguimenti e sequenze spettacolari [VIDEO e FOTO]

Cinema

26/08/2019

Dopo Venezia, il Lago di Garda, la Toscana e Roma, l'Italia è di nuovo protagonista di James Bond. No Time To Die ha iniziato le riprese a Matera, tra inseguimenti e sequenze spettacolari.

Dopo che nei giorni scorsi è stato svelato il titolo del nuovo film di James Bond, No Time to Die, la produzione è (finalmente) entrata nel vivo. E lo ha fatto nella suggestiva cornice di Matera (come era stato anticipato). Nella giornata di domenica 25 agosto, la Città dei Sassi ha ospitato le riprese dell'ultimo capitolo della saga dell'agente segreto più famoso di sempre.

I ciak realizzati nel celebre e suggestivo borgo della Basilicata hanno riguardato inseguimenti e sequenze spettacolari e a quanto pare saranno utilizzati per i minuti iniziali della pellicola, prima dei titoli di testa

Come scrivono Il Messaggero e MI6 - The Home of James Bond, l'attività di registrazione è iniziata nelle prime ore della mattina ed è proseguita per tutto il giorno, spostandosi tra le arterie principali di Matera, su via Roma, via XX Settembre e piazza Vittorio.

Assoluta protagonista è stata la leggendaria Aston Martin DB25, che è apparsa sul set in 3 versioni: una luccicante e intonsa, una sporca e graffiata e una crivellata di fori di proiettile e predisposta per ulteriori effetti speciali da post produzione.

In due video condivisi da MI6 - The Home of James Bond, l'iconica auto di 007 viene mostrata in un giro di ricognizione effettuato dalla troupe prima dei ciak di domenica e durante l'inseguimento a tutta velocità per le strade di Matera:

Un altro filmato di Materasocial propone la (folle) corsa dell'Aston Martin da una angolazione diversa:

La leggendaria vettura della spia al servizio di Sua Maestà è stata immortalata anche in alcune foto condivise su Twitter dall'utente Suyash Bond 007 e su Instagram dall'account 007hq:

E un ulteriore scatto rivela che l'Aston Martin DB25 ha cambiato targa, passando da "BMT 216A" a "A 4269 00":

Note the registration number for the DB5 currently bombing through Matera differs from the one shown at the end of #Spectre. Could this suggest a spot of plate-spinning in #NoTimeToDie? pic.twitter.com/VXkGv2O3DY — Titles is for tombstones baby (@TheTchaikovsky) August 25, 2019

Normale routine (la targa verrà sostituita in post produzione), svista o un eventuale colpo di scena? Ovviamente, al momento è impossibile dirlo.

Quello che è certo è che ai ciak di domenica hanno preso parte le controfigure, lo staff tecnico e la squadra degli effetti speciali, ma non Daniel Craig e Cary Fukunaga.

Secondo quanto scrive Il Messaggero, la star inglese dovrebbe arrivare in città il 9 settembre (sembra con Naomie Harris e Léa Seydoux) e fermarsi non più di un paio di giorni. Invece, le riprese dovrebbero proseguire fino al 26 settembre, con un ragguardevole ritorno economico (oltre a quello pubblicitario e di immagine) per Matera.

Il giornale sottolinea anche che l'autorizzazione ai ciak è stata subordinata a precisi vincoli per garantire il rispetto e l'integrità della città e dell'area ed evitare spiacevoli incidenti.

Insomma, nessun "sasso" sarà maltrattato per No Time To Die.