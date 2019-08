John Travolta è orgoglioso di Olivia Newton-John nella sua battaglia contro il cancro

Celebrity

Un legame unico, profondo e indissolubile unisce John Travolta e Olivia Newton-John. L'attore ha dichiarato di essere orgoglioso della amica e collega e della battaglia che sta combattendo contro il cancro.

La vita, la malattia e l'amicizia. Olivia Newton-John continua la sua battaglia contro il cancro e John Travolta ha dichiarato di essere orgoglioso di lei.

In una emozionata ed emozionante intervista concessa qualche tempo fa a 60 Minutes Australia, l'indimenticabile interprete di Sandy in Grease ha parlato del tumore che l'ha aggredita per la terza volta e ha detto di non volere sapere quanto le resta da vivere.

L'attrice ha spiegato che per lei è "psicologicamente meglio" non avere idea di cosa l'aspetta, ma ha aggiunto che le voci sulla sua morte imminente sono "esagerate". Cosa che ha ribadito anche a Entertainment Tonight:

Voglio solo che tutti sappiano che sono qui e che le cose vanno alla grande. Ho molta fiducia e sto davvero bene.

La dichiarazione di Olivia ha fatto il giro del mondo e ha colpito al cuore i fan. E non solo loro. Come riporta People, in occasione della première del suo nuovo film, l'inquietante The Fanatic, John Travolta ha dedicato alla collega e amica parole piene di sincero affetto:

Ha un aspetto incredibile. Non è per nulla diversa da come era anni fa e sono molto orgoglioso di lei.

Olivia e John si sono incontrati nel 1978 sul set di Grease e hanno stretto un profondo rapporto di amicizia che continua ancora oggi.

Parlando con People in occasione delle celebrazioni per i 40 anni del film diretto da Randal Kleiser, i due hanno raccontato di avere condiviso ogni momento (o quasi) delle rispettive esistenze.

L'alter ego di Danny Zuko ha spiegato che vivere insieme l'esperienza del musical di Jim Jacobs e Warren Casey ha creato tra loro un legame unico e indissolubile:

Quando condividi quel genere di successo immediato e niente lo supera, condividi un legame. Io c'ero quando Olivia è diventata madre, ha divorziato e ha perso sua sorella. Lei c'era quando mi sono sposato e sono diventato padre. È meraviglioso e pieno di ricordi condivisi.

E Olivia lo ha confermato:

Abbiamo fatto qualcosa che cambia la vita, girando quel film. Alla première, abbiamo capito dall'energia che c'era che stava accadendo qualcosa. Abbiamo ricevuto una risposta enorme. Sono grata di aver fatto parte di Grease e di avere lavorato con John. Siamo amici da allora.

