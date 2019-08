Morbius: una nuova serie a fumetti per il prossimo protagonista dei cinecomic

Fumetti

di Giuseppe Benincasa - 26/08/2019

Morbius tornerà presto a vivere in una nuova serie a fumetti!

Con l'imminente uscita del film Morbius targato Sony Pictures, Marvel Entertainment ha pensato bene di mettere in lavorazione una nuova serie a fumetti per soddisfare la sete di conoscenza dei nuovi lettori che non conoscono ancora il Vampiro Vivente.

La nuova serie di Morbius è stata annunciata tramite un video pubblicato sul canale ufficiale YouTube Marvel Entertainment. Potete vedere e ascoltare l'annuncio dal minuto 1:45 del filmato qui sotto:

Il numero 1 di Morbius sarà disponibile nei negozi statunitensi il prossimo novembre.

Il team creativo

La storia del fumetto sarà scritta da Vita Ayala e i disegni saranno realizzati da Marcello Ferreira. Inoltre la cover del primo numero (che potete vedere nell'immagine qui sotto) è stata realizzata da Ryan Brown.

HD Marvel Entertainment La cover del primo numero di Morbius disegnata da Ryan Brown

Ayala ha scritto diversi fumetti negli ultimi anni come Age of X-Man: Prisoner X, BLACK (AF): Devil's Dye, Shuri, Submerged, Magic: The Gathering: Chandra e Suicide Squad Most Wanted: El Diablo & Boomerang.

Ferreira ha illustrato molte opere famose come Back to the Future, Teenage Mutant Ninja Turtles New Animated Adventures, Black Dynamite, War of the Realms: Punisher e Angry Birds Transformers (sì, gli uccelli del videogame si trasformano).

La trama del fumetto

La descrizione ufficiale Marvel per Morbius recita:

Michael Morbius è stato maledetto per esistere come un Vampiro Vivente! Ma, cosa accadrebbe se nel tentativo di curarsi, egli diventasse qualcosa di più... qualcosa di peggio. Quale mostro diventerà Morbius adesso?

Un'operazione simile era già stata messa in atto da Marvel Entertainment nel 2018, periodo di uscita al cinema del film Venom prodotto da Sony, con la serie regolare a fumetti dedicata al simbionte alieno.

Per Morbius, non è ancora chiaro se la casa delle idee proporrà una serie regolare o una miniserie di pochi numeri. Inoltre, visto che Morbius è uno dei nemici storici di Spider-Man, c'è da chiedersi se l'Uomo Ragno farà un'apparizione.

Per chi non lo sapesse, Michael Morbius è apparso la prima volta in Amazing Spider-Man n. 101 del 1971, creato da Roy Thomas e disegnato da Gil Kane.