Tecnologia

Motorola RAZR V4: il pieghevole di fascia media che costerà quanto un top di gamma

di Pasquale Oliva - 26/08/2019 10:05 | aggiornato 26/08/2019 10:10

Si identificano le voci sul Motorola RAZR V4, ultima versione dell'iconico dispositivo a conchiglia. Atteso per la fine del 2019 in USA, lo smartphone pieghevole dovrebbe costare 1,500 dollari. Un prezzo, però, non in linea con le specifiche tecniche.

YankoDesign

1 condivisione

Condividi Condividi Twitta

Le voci su una versione rivisitata in chiave moderna del Motorola RAZR circolano con una certa insistenza da gennaio, e ad aprile sono state condivise le prime presunte immagini rubate del dispositivo. Secondo ultime indiscrezioni, il nuovo smartphone pieghevole sarebbe quasi pronto a conquistare il mercato, ma a che prezzo? Nuovi dettagli sul dispositivo a conchiglia per eccellenza giungono da LetsGoDigital, grazie a fonti interne al quartier generale di Motorola. La notizia più interessante delle ultime ore riguarda il prezzo del Motorola RAZR V4: costerà ben 1,500 dollari, ovvero quasi cinquecento dollari in meno rispetto al Samsung Galaxy Fold (pronto al lancio con la versione 2.0). SlashLeaks 2 SlashLeaks Facebook Twitter Pinterest Il logo di Motorola sulla scocca posteriore del RAZR V4

SlashLeaks Facebook Twitter Pinterest Il Motorola RAZR V4 e la sua confezione in una immagine leak

Chiudi 1 di 2 Ma cosa giustifica un prezzo da top di gamma? Sicuramente non la scheda tecnica. In attesa di conferme ufficiali, più di un rumor suggerisce serie lacune che stonano - e non poco - con le quattro cifre sul cartellino. Processore Qualcomm Snapdragon 710 (chip per smartphone di fascia media), 4GB o 6GB di memoria RAM, memoria interna da 64GB o 128GB e batteria da 2,730mAh - ben più piccola di quelle di altri smartphone pieghevoli (da 4,380mAh quella del Galaxy Fold, ad esempio). Considerato il prezzo forse eccessivo, Motorola cercherà allora di conquistare gli utenti con un design inedito rispetto alle altre proposte già disponibili e/o in arrivo. Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, infatti, hanno le sembianze di un libro e anche da chiusi hanno dimensioni particolarmente ingombranti. Il RAZR V4, invece, avrà ancora il suo iconico design a conchiglia, con il lungo display interno da 6.2 pollici (formato 22:9) e uno piccolo sulla scocca posteriore, proprio come il modello originale. WIPO Motorola nel mercato dei pieghevoli con il RAZR V4 Il Motorola RAZR V4 dovrebbe debuttare negli Stati Uniti entro la fine dell'anno in esclusiva con l'operatore Verizon. Dubbi invece sullo sbarco in Europa, che potrebbe avvenire durante la prima metà del 2020.