Qualcosa è cambiato, il cast del film con Jack Nicholson (compreso il cane)

Una coppia da Premio Oscar, Jack Nicholson ed Helen Hunt, spolvera di magia la rom-com Qualcosa è cambiato. I due attori sono circondati da un cast di stelle e da un cagnolino irresistibile.

Qualcosa è cambiato è una commedia romantica del 1997, diretta da James L. Brooks (sì il produttore dei Simpson).

La storia parla di un "bisbetico domato", lo scrittore Melvin Udall che è germofobico, misantropo, misogino, omofobo e razzista ma, a un certo punto, inaspettatamente, trova in una cameriera la via verso la propria trasformazione (oltre all’amore, naturalmente).

Il cast

La pellicola, che ha fruttato il Premio Oscar sia al protagonista maschile Jack Nicholson che a quella femminile Helen Hunt, schiera un cast di stelle impegnate in una New York pre-11 settembre a dare vita alle grandi nevrosi e ai piccoli gesti autentici della contemporaneità.

Se Woody Allen era tormentato dall’ansia, dall’ipocondria e dalle autoanalisi, Melvin è un uomo che odia tutto e tutti, persino i germi sulle posate alla tavola calda.

La ruvidezza del protagonista però è pronta a infrangersi contro il cuore di burro di Carol, cameriera semplice e schietta, l’unica in grado di farlo sbirciare al di là dei propri riti maniacali e delle proprie ossessioni.

Al fianco dei due calibratissimi protagonisti, si muovono comprimari altrettanto attenti a dare vita ai loro personaggi multidimensionali, da Greg Kinnear che dà il volto al pittore Simon a Cuba Gooding Jr, che interpreta il gallerista Frank.

Jack Nicholson - Melvin Udall

HD TriStar Pictures Il protagonista Melvin è un misantropo

Jack Nicholson è schierato in uno dei suoi ruoli più riusciti, quello dello scrittore di romanzi chick-lit Melvin Udall, che d’amore parla solo nelle proprie pagine, perché nella quotidianità è troppo impegnato a schivare tutto quello che lo ossessiona, dai batteri alle persone, dagli omosessuali ai neri.

Se è la sera delle elezioni ed è tutto eccitato e vuole festeggiare perché uno sturasedere con cui esce è diventato il primo presidente finocchio degli Stati Uniti, e le chiederà di precipitarsi per averla tra i prati di Camp David, e lei vuole qualcuno con cui condividere il bel momento, anche in quel caso, non bussi, non tocchi codesta porta, mai, per nessuna ragione. Ci siamo capiti, cuoricino?

L’incontro con Carol, con il pittore Simon e il suo cagnolino Verdell lo porterà a un’inattesa evoluzione: il misantropo più granitico si renderà conto che, d'improvviso, "qualcosa è cambiato".

Jack Nicholson è uno degli attori hollywoodiani più apprezzati. Antidivo di Neptune City, classe 1937, è noto per una serie di interpretazioni indimenticabili, come quella di Randle Patrick McMurphy in Qualcuno volò sul nido del cuculo, quella di Jack Torrance in Shining o di Joker in Batman. Malinconico, spiritato, con quel velo di follia che accompagna ogni suo ruolo, Nicholson dal 2010 è lontano dallo schermo, probabilmente per una malattia che gli ha colpito la memoria.

Helen Hunt - Carol Connelly

HD TriStar Pictures Carol è una cameriera con un figlio malato

Carol è una cameriera di circa 30 anni, corretta e gentile, paziente e dolce, una ragazza madre con un figlio piccolo affetto da asma cronica. Quando Carol, l’unica in grado di tamponare gli eccessi e i malumori di Melvin, si assenterà dal lavoro per assistere il bambino malato, Melvin pretenderà con arroganza che lei torni alla tavola calda, perché lui ha difficoltà a rapportarsi con altri esseri umani. Con il suo animo delicato e i suoi modi gentili, la cameriera aiuterà il pittore Simon a ritrovare l’ispirazione e a riprendere a vivere, dopo il tunnel della depressione, e rivoluzionerà la vita di Melvin.

Entra in casa, e per favore cerca di non rovinare tutto facendo il Melvin.

Attrice americana di religione ebraica, Helen Hunt dopo l’Oscar per Qualcosa è cambiato ha visto la propria carriera decollare. Ha interpretato la protagonista nel film romantico, il cult What Women Want, è apparsa ne La maledizione dello scorpione di Giada, in Bobby, in Everyday e parallelamente ha intrapreso anche l’attività di regista.

Greg Kinnear - Simon Bishop

HD TriStar Pictures Simon è un pittore in crisi

Simon è un pittore gay che vive accanto a Melvin e subisce un inaspettato trauma quando viene rapinato e quasi ucciso. Melvin, notoriamente omofobo, è costretto dal suo agente a occuparsi di lui mentre è ricoverato in ospedale, badando al suo cagnolino. Sarà proprio Simon, dopo essersi ripreso dalla depressione dovuta all’aggressione e ai problemi finanziari, a far capire Melvin che per avere Carol accanto a sé è costretto ad agire, a cambiare. Tra i due si stabilirà una particolare amicizia.

Greg Kinnear è un volto noto delle commedie romantiche, ma anche dei drammi e dei thriller americani. Laureato in Giornalismo, ha lavorato come veejay e per Qualcosa è cambiato è stato nominato all’Oscar. Lo abbiamo visto anche nel remake di Sabrina, in C’è posta per te, in Little Miss Sunshine, e più di recente in Modern Family, in Electric Dreams e in House of Cards.

Cuba Gooding Jr. - Frank Sachs

HD TriStar Pictures Frank Sachs è l'agente di Simon

Classe 1968, Premio Oscar come Miglior attore non protagonista per Jerry Maguire, Cuba Gooding Jr in Qualcosa è cambiato interpreta l’amante gallerista di Simon, Frank Sachs, agente dai mille impegni e uomo che non riesce a sostenere Simon come dovrebbe. Allo stesso tempo, il commerciante d’arte è costretto ad avere spesso alterchi con Melvin per i suoi atteggiamenti ostili e indifferenti nei confronti del pittore.

Cuba Gooding Jr., attore e cantante, ha preso parte a grandi film come Jerry Maguire, Virus letale, Instinct, e più di recente a Machete Kills e Selma – La strada per la libertà.

Skeet Ulrich - Vincent Lopiano

HD TriStar Vincent è il modello di Simon, amico dei rapinatori

Vincent Lopiano è un ragazzo reclutato come modello per Simon, che è in crisi di idee. Si raduna con gli amici in strada, non è particolarmente geniale e quando va nel loft di Simon a posare si spoglia di default, anche se il pittore non aveva intenzione di dipingere un nudo. Sono proprio gli amici di Vincent a rapinare Simon, mentre lui sta ritraendo il ragazzo.

Skeet Ulrich, classe 1970, è noto alla MTV generation soprattutto per aver interpretato Billy Loomis in Scream, mentre ai contemporanei per il ruolo di FP Jones in Riverdale. È apparso anche in Law & Order e in Jericho.

Shirley Knight - Beverly Connelly

HD TriStar Beverly Connelly è la mamma di Carol

Beverly è la mamma di Carol, una donna materna e gentile ma anche pungente e amante del divertimento. È proprio lei a convincere la figlia ad accettare il dottore come “regalo” di Melvin, che vuole che la cameriera torni presto al lavoro.

Non è una collana di perle, non la rimandi indietro!

Shirley Knight, classe 1936, è un’attrice veterana con due candidature all’Oscar, un Golden Globe, una Coppa Volpi e due Emmy. Le sue ultime apparizioni sul grande e piccolo schermo risalgono a qualche anno fa, con Quell’idiota di nostro fratello e Desperate Housewives. Il ruolo era stato inizialmente offerto a Betty White, attivista nel mondo dei diritti degli animali che si è tirata indietro per il fatto che il cane, a suo parere, non veniva trattato adeguatamente.

Jesse James - Spencer Connelly

HD TriStar Spencer è il figlio di Carol

Jesse James interpreta Spencer, il figlio di Carol, su cui la donna è completamente concentrata. Il ragazzo soffre d’asma e ha spesso delle crisi, ma grazie a Melvin comincerà a migliorare e a riscoprire un nuovo lato della vita.

Classe 1989, Jesse James aveva 7 anni quando ha cominciato le riprese sul set di Qualcosa è cambiato. Dopo quella pellicola ha portato avanti una carriera modesta: l’abbiamo visto in Pearl Harbor, in The Butterfly Effect e in Amityville Horror. Sul piccolo schermo ha preso parte ad alcune serie come Angel, Felicity e Veronica Mars.

Jill the dog – Verdell (Griffone di Bruxelles)

HD TriStar Verdell è il cane di Simon, di cui Melvin deve occuparsi

Il cagnolino di Simon, di cui dovrà occuparsi Melvin, ha un ruolo importante nella storia. Sarà una sorta di "veicolo a quattro zampe" tramite cui lo scrittore misantropo comincerà ad appassionarsi al mondo. Il cane è interpretato da Jill the Dog, un Griffone di Bruxelles, una rara razza europea che denota un animale estremamente simpatico, intelligente e facile da addestrare.

Jill è stato considerato una vera star sul set del film. Dotato di grandi ciglia, grandi occhi e capacità istrioniche innate, ha rubato la scena a tutti!

