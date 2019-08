Ryan Reynolds celebra il compleanno di Blake Lively, con una serie di foto irriverenti (di lei)

Celebrity

di Giulia Greco - 26/08/2019 12:50 | aggiornato 26/08/2019 12:53

Ryan Reynolds prende in giro Blake Lively con una serie di scatti poco lusinghieri pubblicati in occasione del 32esimo compleanno dell'attrice.

Blake Lively ha compiuto 32 anni e puntuali sono arrivati i divertentissimi auguri di Ryan Reynolds.

L'ironia, si sa, è una delle sue armi più affiliate e Ryan ha aspettato il momento giusto per utilizzarla quando ha pubblicato una serie di scatti poco lusinghieri che ritraggono la moglie non proprio al meglio della forma.

Nelle immagini condivise su Instagram, l'attore 42enne, sorriso smagliante, posa accanto a una Blake Lively sfocata, spettinata, assonnata, a volte con gli occhi chiusi, altre con espressioni affatto accattivanti.

Sono dieci foto che colgono momenti quotidiani, lontani dal glamour dei red carpet, le tipiche immagini da scartare quando si sceglie lo scatto perfetto da pubblicare su Instagram. E invece Reynolds le ha tenute in attesa del momento adatto per renderle di dominio pubblico.

Nella didascalia al post, ha semplicemente scritto: "Buon compleanno".

La bella attrice di Gossip Girl non ha ancora risposto pubblicamente, ma bastano i commenti dei fan al post per rimettere Reynolds al suo post: "Abbiamo capito cosa cerchi di fare, ma non esiste una foto brutta di Blake Lively", ha scritto qualcuno.

Non è la prima volta che Ryan prende amorevolmente in giro la moglie via social. Nel 2017 ha fatto qualcosa di molto simile per il compleanno di Blake, quando ha caricato un'immagine della coppia su un red carpet... col viso di lei tagliato a metà.

E Blake? È forse rimasta con le mani in mano? Certo che no! Ha ricambiato il favore qualche mese dopo, il 23 ottobre, in occasione del compleanno di lui.

Quel giorno, sul profilo Instagram dell'attrice californiana è apparsa una foto in cui Ryan Reynolds è in compagnia di un altro Ryan famoso, Gosling. Indovinate un po'? Blake ha fatto gli auguri al marito con una foto in cui vediamo in primo piano Gosling che indica il collega al suo fianco, la cui figura risulta tagliata a metà.

"Buon compleanno, amore", ha scritto Blake nella didascalia che accompagna la foto.

La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo, e chissà che Blake non sia pronta a prendersi la rivincita tra qualche mese, quando Reynolds, ora impegnato sul set del film Free Guy, compirà 43 anni.

Per allora, la coppia avrà visto nascere il loro terzo figlio, il cui arrivo è stato annunciato a sorpresa durante la premiere di Pokémon: Detective Pikachu.