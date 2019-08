Star Wars: Come prepararci a The Mandalorian? Ecco una breve guida

CinemaCuriosità

The Mandalorian è uno dei prodotti di punta di Lucasfilm. Ambientato tra Episodio VI e VII, la serie parlerà di un Mandalorian nell'universo di Star Wars post-Impero. Ma volete saperne di più su quel periodo storico? Ecco la guida che fa per voi.

The Mandalorian sarà il nuovo prodotto televisivo di punta di Lucasfilm. Da tempo, da parte dei fan, non si registrava un'attesa così spasmodica per un prodotto destinato al mercato televisivo. Ma quando sarà ambientato The Mandalorian e, soprattutto, come orientarsi nel periodo storico in cui si muoverà il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal?

La fine dell'Impero

The Mandalorian sarà ambientato nell'universo di Star Wars post-Endor, quindi successivo e Episodio VI. La descrizione del trailer dice, in realtà, che la serie si svolge persino dopo la fine dell'Impero, quindi in un momento in cui la Nuova Repubblica ha il dominio incontrastato della galassia. Curiosamente, però, molti fan che hanno visto solo i film potrebbero capire relativamente poco dell'universo per come lo troveremo. Ma non preoccupatevi, alcuni prodotti di Lucasfilm potranno aiutarvi nel muovervi nella galassia lontana lontana.

La trilogia di Aftermath

Disney/Lucasfilm HD Disney/Lucasfilm Le tre copertine di Aftermath

Avevamo già parlato di Aftermath in un precedente articolo riguardante i prodotti canonici da non perdere dell'universo di Star Wars. La trilogia comincia dopo gli eventi di Endor e racconta le ultime disperate battaglie della guerra civile galattica tra Ribelli e Impero. La cosa più interessante dei tre romanzi di Chuck Wendig è rappresentata dalla narrazione dal punto di vista di attori totalmente secondari e non dal punto di vista dei protagonisti della trilogia classica di George Lucas. Nel terzo e ultimo romanzo viene raccontata la battaglia finale tra Impero e Ribellione nei cieli di Jakku.

Lost Stars

Disney/Lucasfilm Lost Stars è un po' Romeo e Giulietta ambientato nell'universo di Star Wars

Lost Stars è, senza dubbio, il miglior romanzo di Star Wars dai tempi della trilogia di Thrawn del vecchio Universo Espanso. La storia si dipana per diversi decenni e segue la storia di due ragazzini, provenienti da ceti sociali diversi, che si iscrivono all'accademia imperiale e decidono, successivamente, di dividersi, uno seguendo l'Impero e l'altro seguendo la Ribellione. Ma Thane Kyrell e Ciena Rae si amano. E la loro storia d'amore si concluderà, immancabilmente, proprio nei cieli di Jakku, in quella che sarà la battaglia decisiva tra Ribellione e Impero. Potrete reperire sia il romanzo in lingua italiana che il manga in lingua inglese.

L'Impero a pezzi

Disney/Lucasfilm La copertina de L'Impero a pezzi

L'Impero a pezzi comincia immediatamente dopo Episodio VI, alcune ore dopo, per la precisione, e segue le vicende di Kes Dameron e Shara Bey, i genitori di Poe Dameron, futuro pilota della Resistenza e protagonista della nuova trilogia. L'Impero a pezzi è una delle primissime produzioni Disney/Lucasfilm ed è stato disegnato da Marco Checchetto, disegnatore di punta di Marvel.

Star Wars Battlefront II

Disney/Lucasfilm Battlefront II è uno sparatutto ambientato nella galassia di Star Wars

Sicuramente Star Wars Battlefront non verrà ricordato per la lunghezza della sua campagna in single player, eppure la storia getta luce su alcuni eventi successivi a Episodio VI. Iden Versio è la leader dello squadrone Inferno, una squadriglia di piloti imperiali specializzati. In seguito alla morte dell'Imperatore, la squadra prenderà direzioni diverse e, proprio come per Lost Stars e Aftermath, si arriverà alla battaglia finale tra Impero e Ribellione sul pianeta desertico di Jakku.

Conoscevate questi prodotti? Li recupererete? Avete comunque un po' di tempo ancora, infatti The Mandalorian uscirà negli Stati Uniti il 12 novembre ma non ha ancora una data ufficiale in Italia. Nel cast di The Mandalorian figurano Pedro Pascal, Carl Weathers(Rocky II, III e IV), Werner Herzog (Al di là dei sogni, Jack Reacher), Nick Nolte (La sottile linea rossa, Hotel Rwanda), Gina Carano (Deadpool), Emily Swallow (Supernatural), Omid Abtahi (American Gods) e Giancarlo Esposito (Breaking Bad). Invece, come showrunner e co-creatori ci saranno Dave Filoni (The Clone Wars, Rebels) e Jon Favreau.