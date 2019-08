Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il nuovo poster e la descrizione del trailer dal D23

Cinema

di Marcello Paolillo - 26/08/2019 10:53 | aggiornato 26/08/2019 10:57

Direttamente dal D23 Expo di Anaheim, è stato mostrato il nuovo poster e un trailer inedito di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo episodio della saga previsto nelle sale a dicembre.

Protagonista dell'evento D23 Expo ad Anaheim, la saga di Star Wars si appresta a tornare sul grande schermo a dicembre con L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia diretto da J.J Abrams (già dietro la macchina da presa per Il Risveglio della Forza).

Se il primo teaser trailer del film, apparso in rete ad aprile, aveva emozionato i fan per via della presenza dell'Imperatore Palpatine interpretato da Ian McDiarmid (o meglio, della sua risata), grazie al nuovo poster ufficiale del film (via Vanity Fair) possiamo vedere il suo volto sorridente sovrastare Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver) in quello che sembra essere un duello all'ultimo sangue a suon di spade laser.

Check out the new poster for Star Wars: #TheRiseOfSkywalker that debuted at #D23Expo. See the film in theaters December 20. pic.twitter.com/FUSZaGQZE6 — Star Wars (@starwars) August 24, 2019

Ma non solo: durante il panel del 24 agosto dedicato al film, è stato mostrato anche un nuovo trailer contenente diverse scene inedite. Sebbene il video non sia ancora apparso in rete, The Verge ha pubblicato una breve descrizione del video: il trailer si apre con alcuni spezzoni tratti da tutti e nove i film della saga. Una voce fuori campo recita poi la frase 'mille generazioni, ma questa è la tua battaglia'. Rey, Poe e Finn si stanno preparando per la più grande avventura della loro vita. Si vedono navi da guerra attraversare i cieli, mentre Rey e Kylo Ren si incontrano su di un pianeta devastato dalla guerra, pronti a combattere. Cosa più importante, nel video si può vedere Rey incappucciata brandire una spada laser a doppia lama di colore rosso (in tutto e per tutto simile a quella di Darth Maul, il perfido sith visto ne La Minaccia Fantasma).

Sono in molti ad aver teorizzato che nel film Rey possa abbracciare il Lato Oscuro della Forza, sebbene al momento si tratta solo di supposizioni assolutamente non confermate da Lucasfilm. Sembra anche confermato che nel film vi sarà un misterioso personaggio femminile chiamato Zorri Bliss, definita bella ma oscura, una sorta di criminale e amica di vecchia data di Poe.

Lucasfilm non si è fermata qui, visto che in occasione della mostra chiamata 'Evolution Of The Stormtrooper' ha dato modo ai fan di mostrarci i nuovi Stormtrooper che saranno presenti ne L'Ascesa di Skywalker, chiamati Sith Troopers e First Order Jet Troopers (di colore rosso e bianco).

Il regista J.J. Abrams ha infine parlato dell'inclusione del film della compianta Carrie Fisher, interprete storica della Principessa Leia sin da Una Nuova Speranza (morta il 27 dicembre , grazie all'uso di scene inutilizzate di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Non potevamo dare una fine a questi nove film senza Leia. Carrie vestirà quindi nuovamente i panni della Principessa nel film. Inizialmente non avrei dovuto dirigere la pellicola. Abbiamo perso Carrie. Ci siamo resi conto che potevamo usare quel girato... non potevamo essere più entusiasti di vederla nella sua interpretazione finale come Leia.

Ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è previsto nei cinema italiani il 18 dicembre 2019.