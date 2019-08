Star Wars: Lo special look dal D23 de L'ascesa di Skywalker

Ma, principalmente, ci sono due scene fondamentali. La prima vede quella che si preannuncia la battaglia finale tra la Resistenza e il Primo Ordine. Una piccola flotta composta dal Millenium Falcon, dai caccia Ala-X e da qualche altra fregata si oppone alla enorme flotta di Star Destroyer del Primo Ordine . Ma il vero colpo di scena arriva solo alla fine del teaser, in cui Rey appare con una spada laser rossa a doppia lama . Si tratta di un depistaggio? O Rey è davvero passata al lato oscuro in quello che si configurerebbe come il vero colpo di scena di questa nuova trilogia?

Da una prima analisi, questo special look mischia passato e presente in maniera spettacolare. Il tutto parte da una rapida carrellata di sequenze dei primi sei film dell'esalogia classica pre-Disney. A partire dal secondo minuto, però, il focus e l'attenzione convergono tutte su un mini-teaser dedicato a Episodio IX. Alcune sequenze vengono riprese direttamente dal primo teaser pubblicato qualche mese fa. Il tutto viene raccontato attraverso la voce di Luke Skywalker.

Lucasfilm ha finalmente pubblicato lo special look riservato a L'ascesa di Skywalker, diffuso durante un panel a porte chiuse al D23. Non mancano le sorprese.

Dopo due giorni di spasmodica attesa, ecco lo special look su L'ascesa di Skywalker direttamente dal D23. Passato e presente si fondono in uno spettacolare teaser trailer.

