26/08/2019

Durante l'evento D23 Expo, sono state annunciate le tre "Age" (della Repubblica, della Ribellione e della Resistenza) della saga con una timeline che ci aiuta a ricostruire passato, presente e futuro del franchise: ecco tutti i dettagli.

Il fine settimana targato Disney è stato intenso e ricco di ghiotti annunci, soprattutto per i fan di Star Wars. In occasione della D23 Expo 2019, la Casa di Topolino ha svelato i piani futuri della saga sci-fi creata da George Lucas, a partire dagli imminenti The Mandalorian (la serie TV prodotta da Jon Favreau arriverà su Disney+ dal 12 novembre 2019) e Star Wars: L'ascesa di Skywalker, in uscita nelle nostre sale il 18 dicembre.

L'ascesa di Skywalker sarà il nono film del franchise e chiuderà la saga sequel iniziata nel 2015 con Il risveglio della Forza, prima di un "silenzio" che durerà tre anni. Cosa abbiamo visto e ciò che vedremo dopo è stato rivelato proprio alla D23 Expo, dove per fare ordine tra prequel, sequel e serie TV, Lucasfilm ha presentato una rappresentazione grafica della cronologia dell'intera saga su una precisa linea temporale. Una timeline utile soprattutto per capire dove si piazzano i vari spin-off e i successivi progetti paralleli.

sweats loudly pic.twitter.com/iTjuz1smzN — august (in the wake of) dawn (@inthewakeofdawn) August 24, 2019

Star Wars è diviso in tre "Ere". La prima è la "Age of Republic", ovvero la caduta della Repubblica e l'ascesa dell'Impero, che include la trilogia prequel (da La minaccia fantasma a La vendetta dei Sith) e l'emanazione animata Clone Wars, la cui settima stagione arriverà su Disney+ a partire da febbraio 2020. Sulla stessa retta troviamo poi lo spin-off Solo: A Star Wars Story, al quale si aggiunge l'annunciata serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi, interpretato nuovamente da Ewan McGregor.

HD Getty Images Ewan McGregor alla D23 Expo 2019

La "Age of Rebellion", che segue la lotta dell'Alleanza Ribelle contro l'Impero, include invece la trilogia originale, dal classico del 1977 a Il ritorno dello Jedi, e quattro "emanazioni": la serie animata Star Wars: Rebels, la serie ancora senza titolo su Cassian Andor e il droide K-2SO (interpretati da Diego Luna e Alan Tudyk), lo spin-off Rogue One e la già nota The Mandalorian.

HD Getty Images Alan Tudyk e Diego Luna alla D23 Expo 2019

La "Age of Resistance", che racconta la battaglia della Resistenza contro il Primo Ordine, comprende infine i tre recenti film targati Disney, l'animazione televisiva Star Wars: Resistance e Star Wars: Galaxy's Edge, uno speciale TV che ricostruisce la storia dietro il parco tematico di Disneyland.

Did you hear that @StarWars has now grouped things into Ages? I have a new suggestion for the next movie: Age of Retirement! 😏😘 pic.twitter.com/blPWUogWo1 — William Shatner (@WilliamShatner) August 24, 2019

Dalla timeline è possibile capire anche quanti anni passano tra un episodio e l'altro. Purtroppo, a parte le nuove serie di Disney+, manca ancora qualsiasi informazione relativa alla prevista doppia trilogia futura e alla sua collocazione temporale.

A parte questo dettaglio, la D23 si è confermata un momento meraviglioso per tutti i fan di Star Wars. Resta soltanto il dubbio su quei 13 anni di distanza tra Episodio I - La minaccia fantasma e L'ascesa di Skywalker.

L'ascesa di Skywalker sarà una sorta di epilogo di questo salto temporale o Disney sta semplicemente facendo spazio su questa "linea" per piazzarci i futuri film della saga?