The Falcon and The Winter Soldier, il primo poster mostra un look alla Capitan America per Sam Wilson

di Giuseppe Benincasa - 26/08/2019 14:25 | aggiornato 26/08/2019 14:27

Il primo poster della serie TV The Falcon and The Winter Soldier mostra i nuovi look di Sam Wilson e Bucky Barnes.

Tra i film facenti parte del Marvel Cinematic Universe (MCU) Spider-Man: Far From Home e Black Widow, ovvero dall'ultimo film distribuito al cinema a luglio 2019 e il prossimo in uscita a maggio 2020, passeranno ben 10 mesi. Una pausa così lunga, tra un film e l'altro del MCU, non c'è mai stata ma, al momento, sembra che Marvel Studios sappia bene come attirare l'attenzione: dopo la rivelazione dell'intrigante Fase 4 al San Diego Comic-Con (svoltosi dal 18 al 22 luglio), dal D23 Expo (svoltosi dal 23 al 25 agosto) sono giunte notizie per nuove serie TV Marvel Studios e sono stati mostrati nuovi materiali promozionali come il poster del film Black Widow e quello di The Falcon and The Winter Soldier.

Quest'ultimo, che potete vedere qui sotto nel tweet pubblicato da @NateBrail (direttore esecutivo del sito Heroic Hollywood), mostra per la prima volta in maniera ufficiale l'aspetto che avranno i due personaggi protagonisti della serie TV:

First poster for The Falcon and The Winter Soldier is 🔥 pic.twitter.com/xVC1YEYvR0 — Nathaniel Brail (@NateBrail) August 25, 2019

The Falcon

Sam Wilson AKA Falcon, interpretato da Anthony Mackie, sfoggia un nuovo costume che ha una colorazione tipica dello scudo di Capitan America, ovvero blu con strisce rosse e (almeno) una stella bianca.

Falcon ha i pugni stretti, quindi non impugna l'iconico scudo lasciatogli in eredità da Steve Rogers, in una delle scene finali (che potete vedere nel video qui sotto) del film Avengers: Endgame.

Non sembrano essere cambiati gli occhiali che Falcon usa in volo. Quindi, Sam Wilson continuerà a solcare i cieli, usando il progetto militare EXO-7 Falcon, presentato per la prima volta nel film Captain America: The Winter Soldier. La conferma arriva da un altro particolare del poster: in alto a destra, potete vedere Falcon con le ali spiegate in volo tra le nuvole.

Qui sotto potete vedere la featurette ufficiale che introduce il personaggio di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe:

The Winter Soldier

Da quello che si può vedere in questo primo poster, il Soldato d'Inverno (The Winter Soldier), interpretato da Sebastian Stan, mostra un look sobrio: costume mono colore in nero senza alcun logo e un taglio di capelli, che ricorda quello visto nel film Captain America: Il primo Vendicatore (come nell'immagine qui sotto):

HD Marvel Studios Bucky Barnes in Captain America: Il primo Vendicatore

Il braccio sinistro bionico di Barnes è quello in vibranio che gli è stato donato da Black Panther e che Rocket Raccoon ha cercato di comprare in una divertente scena del film Avengers: Infinty War.

The Falcon and The Winter Soldier, il team up

La collaborazione tra i due protagonisti della serie TV The Falcon and The Winter Soldier, oltre a dipendere dalla loro conoscenza in comune (Steve Rogers), ha come fattore determinante il successo che la coppia ha conquistato durante il film Captain America: Civil War. Sam e Bucky si ritrovano compagni nel Team Cap e sono protagonisti di alcuni divertenti siparietti, che hanno entusiasmato il pubblico.

The Falcon and The Winter Soldier sarà composta da 6 episodi, questi saranno disponibili per gli abbonati del servizio streaming Disney+ nel 2020. Nel cast, oltre ai già citati Mackie e Stan ci sarà Daniel Brühl che - dopo Captain America: Civil War - tornerà a interpretare il Barone Helmut Zemo.