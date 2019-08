The Suicide Squad: Nathan Fillion nel cast del film di James Gunn

Cinema

di Chiara Poli - 26/08/2019 10:58 | aggiornato 26/08/2019 11:02

I fan di Joss Whedon lo ricordano sempre per Firefly, Buffy e Dr. Horrible, ma Nathan Fillion vanta un passato lavorativo anche con James Gunn, che l’ha voluto per il suo The Suicide Squad.

2 condivisioni

L’ha appreso per primo Deadline, in esclusiva: Nathan Fillion, protagonista di Castle, The Rookie, Una serie di sfortunati eventi e Firefly, entra nel cast di The Suicide Squad.

Il film di James Gunn prodotto da Warner Bros., previsto per l'arrivo nelle sale nel 2021, inizierà ufficialmente la produzione il prossimo 23 settembre.

Non è stato ancora reso noto nulla sul ruolo assegnato a Fillion, così come non si sa ancora niente sulla trama, ma l’attesa per i fan è già molto alta.

Il regista di Guardiani della Galassia firma anche la sceneggiatura per riportare sullo schermo i personaggi DC Comics già visti al cinema nel 2016.

Nathan Fillion si unisce ai veterani del primo film, il Premio Oscar Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller, Margot Robbie in quello di Harley Quinn e Jai Courtney in quello di Captain Boomerang.

Fillion aveva già lavorato con James Gunn in Super - Attento crimine!!!, riuscito film del 2010 - con Gunn a regia e sceneggiatura - su un uomo che inizia a fare il supereroe… senza avere superpoteri.

Fillion aveva anche prestato la sua voce a Guardiani della Galassia e recitato nell’horror Slither, scritto e diretto da Gunn nel 2006.

Per tutti i fan di vecchia data di Joss Whedon, come me, Nathan Fillion resterà però sempre il capitano Mal Reynolds di Firefly e del film sequel Serenity, nonché lo spaventoso Caleb di Buffy - personaggio chiave dell’ultima stagione - e l’indimenticabile Captain Hammer di Dr. Horrible’s Sing-Along Blog.

The Suicide Squad vanta nel cast anche Idris Elba (Luther, Thor: Ragnarok), Joel Kinnaman (The Killing, House of Cards) e il wrestler John Cena (Bumblebee).