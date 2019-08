Twin Peaks: la spettacolare edizione limitata per l'Home Video

TV News

di Ilaria Scognamiglio - 26/08/2019 12:50 | aggiornato 26/08/2019 12:55

In arrivo a dicembre la nuova edizione limitata di Twin Peaks in Blu-Ray, una raccolta davvero speciale.

2 condivisioni

Fan di Twin Peaks accorrete, sta per arrivare un'edizione davvero speciale dell'iconica serie TV in Home Video: un imponente set di Blu-ray da 21 dischi chiamato Twin Peaks: From Z to A.

L'edizione limitata è in arrivo per il prossimo dicembre e includerà praticamente tutto ciò che ogni fan di Twin Peaks potrebbe mai desiderare:

Lo show televisivo originale

L'intero TwinShow di Showtime: The Return

Contenuti mai visti prima di The Return

Filmati dietro le quinte mai pubblicati prima dalla realizzazione di tutte le 18 parti di A Limited Event Series

Una nuovissima intervista con Kyle MacLachlan e Sheryl Lee

e Una featurette di recente produzione con Harry Goaz e Kimmy Robertson

e Un disco UHD 4K che include la Parte 8 della terza stagione insieme a una conversione in alta definizione di entrambe le versioni del pilota dello show, supervisionato dallo stesso David Lynch.

che include la della terza stagione insieme a una conversione in alta definizione di entrambe le versioni del pilota dello show, supervisionato dallo stesso David Lynch. Il film Fuoco cammina con me (completo delle scene cancellate) e altro ancora.

La notizia è stata diffusa, oltre che da un comunicato stampa ufficiale, dallo stesso regista David Lynch su Twitter martedì 21 agosto, annunciando ai suoi fan un appuntamento davvero imperdibile.

Dear Twitter Friends, “It’s yrev very good to see you again old friends.” pic.twitter.com/yL2UXyxeWT — David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 21, 2019

Nella collezione ci saranno 21 dischi in una confezione speciale, che nel comunicato stampa ufficiale viene descritto così:

Una volta aperto, viene rivelata una rappresentazione della famigerata Red Room con il suo pavimento a chevron marrone e crema e le tende rosse brillanti. Di fronte alla tenda rossa ci sarà un'esclusiva figura in acrilico fustellato di Laura Palmer che bacia l'agente speciale Dale Cooper. Questa figura in acrilico si trova all'interno di un supporto per display in plastica tenuto in posizione da magneti. I fan avranno la possibilità di lasciare la figura in posizione all'interno dell'ambiente The Red Room o di rimuoverla e visualizzarla altrove. Il supporto di plastica può anche fungere da cavalletto per visualizzare singole immagini da The Red Room Gallery, un set curato di carte stampate da 12,7cm x 12,7cm che raffigurano momenti memorabili in The Red Room. Ogni pacchetto conterrà anche un certificato da collezione numerato individualmente.

CBS

Questa versione Home Video in edizione limitata sarà confezionata, quindi, come un cubo che mostrerà una vera e propria rappresentazione della Red Room di Twin Peaks e, inoltre, come annunciato dal comunicato, alcuni degli episodi, come le due puntate pilota del 1990, si possono guardare su disco 4k UHD per un'esperienza ancora più suggestiva. Questi sono stati personalmente selezionati da Lynch perché la tecnologia ne evidenziasse l’arte visiva e il sound design.

Per i veri fan sembra proprio un set irrinunciabile. Il problema, ovviamente, è che si tratta di un'edizione limitata: solo 25.000 di questi set sono in produzione e mi aspetto che si esauriscano abbastanza rapidamente. Il cofanetto arriverà negli Stati Uniti e in Canada il 10 dicembre 2019 a 139,99 dollari, per la versione italiana ancora non è nota una data d'uscita.

Chi di voi si precipiterà a comprarlo?