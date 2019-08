Un milione di euro a chi proverà che una città tedesca non esiste

Curiosità

di Matteo Tontini - 26/08/2019 15:35 | aggiornato 26/08/2019 15:38

Non verranno messi in palio soldi dei contribuenti.

Una città tedesca a nord-est della Renania Settentrionale-Vestfalia, Bielefeld, offre un milione di euro a chiunque riesca a dimostrare la sua "non esistenza". Il motivo? Il sindaco ha intenzione di provare che la vecchia burla "Bielefeld non esiste" sia più di una diceria ormai sepolta nel passato.

Per comprendere appieno la bizzarra offerta della località tedesca bisogna infatti fare qualche passo indietro, quando nel 1993 la teoria del complotto "Bielefeld? Non esiste una cosa del genere!" si diffuse su internet. Formulata dallo studente di informatica Achim Held, sosteneva in pratica che Bielefeld - città di circa 330mila abitanti e con una storia di più o meno 800 anni - in realtà non esisteva perché, a differenza di altri centri urbani della Germania, non era famosa per qualcosa in particolare.

Al resto ci pensò il web: la teoria della cospirazione prese infatti il largo in rete e in tanti supposero che la città fosse semplicemente un'illusione, in cui venivano portate celebrità "defunte" come Elvis Presley e Kurt Cobain, creata da un gruppo misterioso identificato con lo pseudonimo "LORO".

La teoria si radicò nella cultura popolare tedesca e persino la cancelliera Angela Merkel, durante la sua visita a Bielefeld nel 2012, arrivò a scherzare sulla possibile non esistenza della città. In tale occasione dichiarò infatti "dunque esiste", riferendosi con sorpresa al posto.

Chiunque desideri partecipare a questa insolita competizione deve presentare la propria teoria, sotto forma di immagini, video o testo, entro il 4 settembre. La somma sarà elargita dagli sponsor di Bielefeld Marketing, ma le autorità locali dicono di essere "sicure al 99,99% di poter confutare qualsiasi prova".

Via: Oddity Central