Aaron Paul consiglia di rivedere questa scena di Breaking Bad, prima di El Camino

27/08/2019

L'attore che interpreta Jesse Pinkman stuzzica i fan suggerendo di rivedere una particolare scena dello show AMC per prepararsi all'arrivo del film di Breaking Bad.

I fan di Walter White ancora in sollucchero per l’arrivo di El Camino: Il film di Breaking Bad dovrebbero cominciare a ripassare per bene alcune sequenze della serie AMC. Questo sembra essere il senso di un tweet che Aaron Paul, l’interprete di Jesse Pinkman, ha pubblicato nelle scorse ore. L’attore ha invitato a riguardare una specifica scena dello show nella quale i due personaggi principali, Jesse e Walter, sono protagonisti di un confronto intenso.

Cats out of the bag...and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe — Aaron Paul (@aaronpaul_8) August 25, 2019

Ecco una scena di Breaking Bad che vi prepara lentamente a tutto quello che sta per succedere.

Nel tweet, Paul cita anche il titolo del secondo e terzo episodio della prima stagione di Breaking Bad, ovvero “Cats out of the bag” e “...and the bag is in the river”, corrispondenti in italiano a “Senza Ritorno” e “Conseguenze radicali”. Nelle due puntate, Walter e Jesse iniziavano la loro partnership criminale. Il personaggio interpretato da Bryan Cranston, inoltre, confessava alla moglie Skyler di essere malato di cancro.

È interessante notare, però, che la scena suggerita da Paul si riferisce non alle due puntate citate nel tweet, ma a una sequenza di "Un Minuto", la settima puntata della terza stagione. Scritto da Thomas Schnauz e diretto da Michelle MacLaren, l’episodio in questione ha ricevuto una nomination agli Emmy nella categoria Outstanding Directing in a Drama Series.

Nella scena, come sottolinea BGR, Jesse sfoga la sua rabbia contro Walter. Secondo il ragazzo, il professore di chimica noto negli ambienti criminali come Heisenberg gli avrebbe rovinato la vita. Walter, prima di lasciare la camera d’ospedale dove è confinato Jesse, confessa al suo partner che la sua metanfetamina ormai è di ottima qualità.

Si tratta di una scena particolarmente intensa, nella quale Jesse sembra essere convinto della scelta di dividersi da Walter. Se si va a ricordare la trama della puntata, però, si osserva che il ragazzo, come molte altre volte, alla fine tornerà al fianco del suo alleato criminale. Capire come questa sequenza avrà o meno a che fare con El Camino: Il film di Breaking Bad al momento è piuttosto difficile. La sinossi della pellicola, infatti, parla di un Jesse intento a cercare di costruire un qualche futuro stabile, mentre la polizia è sulle sue tracce.

Quale collegamento potrebbe esserci tra questa scena e il prossimo El Camino: Il film di Breaking Bad? C’è ancora un po’ di tempo per pensarci: la pellicola, scritta da Vince Gilligan, verrà pubblicata su Netflix il prossimo 11 ottobre.