Agents of S.H.I.E.L.D. 6x13, il ritorno della Cavalleria per un finale spettacolare

Agents of S.H.I.E.L.D., chi potrebbe tornare per la stagione finale?

Tra tutte le brevi scene mostrate dal video, c'è quella in bianco e nero che suscita molta curiosità e potrebbe portare la serie in una inedita direzione noir , molto intrigante.

Il filmato, conseguentemente ai fatti accaduti nel finale della stagione 6 , si apre nella New York del 1931 , dove la polizia locale ha a che fare con un gruppo di Chronicom . Gli extra-terrestri fulminano gli agenti umani in uno scontro a fuoco impietoso per quest'ultimi e con uno strano aggeggio scansionano il volto di uno dei poliziotti. Si può ipotizzare che i Chronicom "rubino" i volti di altre persone e vadano in giro con nuove identità.

Tra le tante novità mostrate al D23 Expo (svoltosi dal 23 al 25 agosto 2019), Marvel Television e ABC Studios hanno pubblicato il primo teaser trailer della settima stagione della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. , che potete vedere in testata a questo articolo.

