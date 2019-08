Cinema

In attesa del secondo capitolo di It, in arrivo nelle nostre sale dal 5 settembre 2019, il regista argentino pensa ad una versione estesa del film, che – assicura – "includerà nuove scene e nuovo materiale": ecco le sue dichiarazioni.

It - Capitolo due, il sequel dell'horror di Andy Muschietti, potrebbe non essere la fine del franchise tratto dal romanzo cult di Stephen King. Il film, in arrivo nelle sale italiane il 5 settembre 2019, riunisce i protagonisti del club dei perdenti, ormai adulti – Bill (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Richie (Bill Hader), Mike (Isaiah Mustafa), Ben (Jay Ryan) e Eddie (James Ransone) – a 27 anni dai fatti del primo capitolo. Ad attenderli c'è ovviamente Pennywise, ovvero uno Bill Skarsgård più maligno che mai. Ma Muschietti pensa ad un finale diverso da quello architettato da Warner Bros.

In un'intervista concessa a CinemaBlend, Muschietti ha rivelato che sta pensando ad un supercut di It da 390 minuti: un film unico che riunisce i due capitoli, aggiungendo nuove scene e materiale inedito.

Non posso dirlo adesso, perché è soltanto un'espressione di desiderio, ovviamente. Il supercut è qualcosa che non è ancora emerso come idea. Dobbiamo parlarne. Ma sicuramente voglio realizzare un supercut con materiale che nessuno ha visto perché è stato tagliato dal Capitolo due. Ma anche roba nuova, materiale nuovo... Sarebbe probabilmente un film di circa sei ore e mezza.

Nell'intervista Muschietti spiega che questo supercut sarà più che un film che fonde insieme i due singoli capitoli. Il suo obiettivo è quello di fornire una narrazione che riflette più da vicino il romanzo di Stephen King e la sua struttura narrativa non lineare, che racconta la storia del club dei perdenti sia da adulti che da bambini contemporaneamente.

Dal modo in cui Muschietti parla di quest'idea del film unico da 390 minuti, sembra emergere che un supercut di It potrebbe includere non solo alcune scene cancellate da It - Capitolo due, ma anche materiale nuovo di zecca che è stato tagliato dalla storia durante le riprese di entrambi i film.

Ovviamente se Warner voglia o meno procedere con un potenziale supercut, dipenderà molto dagli incassi del Capitolo due. Il primo film del 2017 ha guadagnato 700 milioni di dollari in tutto il mondo, secondo i dati di BoxOffice Mojo. Stando alle previsioni in merito a quelle che potrebbero essere le entrate del weekend di apertura negli Stati Uniti, il sequel potrebbe arrivare a incassare tra i 95 e i 110 milioni di dollari.

Le aspettative sono molto alte per It - Capitolo due. L'idea di una versione supercut da più di sei ore renderebbe finalmente giustizia al capolavoro di Stephen King?