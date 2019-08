Avengers: Endgame, una concept art mostra la rivincita di Hulk su Thanos (tagliata dal film)

Cinema

di Marcello Paolillo - 27/08/2019 11:53 | aggiornato 27/08/2019 11:56

Dal D23 Expo è stata mostrata al pubblico una concept art di Avengers: Endgame, la quale ci presenta un nuovo scontro tra Hulk e Thanos non incluso nella versione finale del film.

1 condivisione

Che Avengers: Endgame sia un film ricco di colpi di scena e sequenze memorabili non è certo un mistero, complice anche il fatto che alcune sequenze sono state escluse dal montaggio finale (alcune delle quali mostrate in occasione della 'versione estesa' uscita nei cinema e nell'edizione Home Video del film dei fratelli Russo).

A quanto pare, le sorprese non sono ancora finite: una scena scartata dal film e che riguardava nello specifico un duello tra Hulk e Thanos è stata svelata in occasione del D23 Expo, durante il panel dedicato al Marvel Cinematic Universe (via Comicbook).

La sequenza, mostrata sotto forma di semplice concept art, riguarda la battaglia finale tra gli eroi e le armate del Titano Pazzo, con il Gigante di Giada che sferra un possente montante ai danni del villain.

Gli altri due momenti relativi a scene non incluse nel film mostrano Tony Stark e Pepper Potts baciarsi sul campo di battaglia e la squadra composta da Iron Man, Rescue, Spider-Man e War Machine lanciarsi a capofitto nello scontro finale.

Ricordiamo che in Avengers: Infinity War Thanos era riuscito a sconfiggere Hulk a mani nude, costringendo Heimdall (Idris Elba) ormai in fin di vita a rispedire Bruce Banner sulla Terra per chiedere aiuto.

Gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno reso noto il perché dell'eliminazione di questa sequenza tra Hulk e Thanos:

La battaglia conteneva ogni tipo di scena. Non so quanto sia lunga ora, ma di certo non così tanto come potreste pensare. So che molte persone aspettavano con ansia la rivincita tra Hulk e Thanos. Questo avrebbe avuto senso se non fosse diventato Smart Hulk [l'Hulk in grado di mantenere forma e dimensioni del gigante verde, ma con l'intelletto e l'umanità di Bruce Banner, n.d.R.]. È una cosa completamente diversa, non è la rabbia che lo spinge ad agire. Non abbiamo mai pensato a una cosa del tipo 'Oh, sta cercando di prendersi la sua rivincita con Thanos.'

Ricordiamo che l’edizione Home Video di Avengers: Endgame è uscita in Italia il 14 agosto in versione digitale, mentre dal 4 settembre sarà disponibile anche in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K.

Voi avreste voluto vedere Hulk e Thanos darsele di santa ragione ancora una volta, prima del gran finale?