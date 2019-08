Black Widow: ecco la descrizione del trailer mostrato al D23 Expo

Cinema

di Mattia Chiappani - 27/08/2019 10:59 | aggiornato 27/08/2019 11:03

Una carrellata sulla storia del personaggio nei precedenti film del Marvel Cinematic Universe per poi lanciarsi nell'azione frenetica. Ecco cosa succede nel trailer di Black Widow.

Black Widow sarà il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Avrà quindi il compito di dare il via a un nuovo ciclo del franchise, per la prima volta da anni "orfano" di una minaccia trasversale che incomba sugli eroi. È piuttosto improbabile che già in questo film venga introdotto un nuovo grande nemico, ma nonostante questo, la curiosità dei fan degli Avengers è comunque altissima. Dopotutto un film dedicato a Vedova Nera è richiesto a gran voce sin dai tempi della Fase 1 e ora che si avvicina l'interesse non può che crescere.

Nonostante questo e nonostante le riprese della pellicola siano ormai in corso da diverse settimane, i Marvel Studios non hanno ancora rilasciato immagini o, meglio ancora, un trailer di Black Widow. Anzi l'hanno fatto ma non per il grande pubblico. Sia in occasione del San Diego Comic-Con 2019 che al recente D23 Expo, tenutosi dal 23 al 25 agosto, sono state mostrate alcune clip in anteprima agli spettatori presenti in sala, che però non sono ancora state diffuse online. L'ultima in ordine cronologico in particolare, sembra essere un vero e proprio trailer probabilmente lo stesso che il mondo intero potrà vedere fra qualche settimana.

I Marvel Studios sono riusciti a mantenere sotto controllo eventuali leak del video, ma ovviamente nulla vieta a chi era presente di raccontare a parole ciò che ha visto. E così, poco dopo la presentazione di Black Widow al D23 Expo hanno iniziato a comparire online le descrizioni del trailer mostrato.

Il filmato si apre con un montaggio del passato dell'eroina all'interno del MCU, ripercorrendone la storia e focalizzandosi sulle sue capacità da spia. Successivamente ci si sposta a Budapest, luogo ben noto agli appassionati della saga, dove iniziano le immagini tratte direttamente dal nuovo film e a quanto pare le sequenze di azione non saranno poche. Era facile immaginarlo, considerando l'abilità nel combattimento corpo a corpo di Vedova Nera, ma è un'ottima conferma per gli appassionati. Lungo il corso del trailer si incontrano i diversi nuovi personaggi, come Yelena Belova con cui Natasha sembra avere un legame molto forte, al punto di definirla sorella e di scambiare alcune battute con lei.

In una sequenza si vede anche il personaggio di David Harbour, ovvero il Guardiano Rosso, mentre si rivolge al suo personale gruppo di assassini che include anche la protagonista. Questo potrebbe confermare definitivamente l'ipotesi secondo cui nel film vedremo anche parte del lontano passato di Vedova Nera ai tempi in cui combatteva per l'Unione Sovietica. Infine nel trailer compare Taskmaster, il villain principale della pellicola, che fa sfoggio delle proprie abilità, imitando alla perfezione le mosse di Natasha durante un combattimento.

Newly-revealed official concept art for the #BlackWidow movie shows Natasha Romanoff wearing her new white suit! pic.twitter.com/9ILTRmlJNX — MCU Direct (@MCU_Direct) August 25, 2019

Non è ancora chiaro quando questo primo trailer di Black Widow sarà rilasciato al grande pubblico. Considerato che il film uscirà in Italia ad aprile 2020, i Marvel Studios hanno ancora diverso tempo per dare il via alla campagna promozionale. È possibile quindi che i fan di Vedova Nera debbano aspettare ancora qualche mese prima di vedere le immagini del film in prima persona.

