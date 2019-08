TV News

27/08/2019

Emily Dickinson come non l'abbiamo mai vista.

Emily Dickinson come non l’avete mai vista. Apple ha realizzato una nuova serie televisiva intitolata semplicemente Dickinson, un prodotto che analizza la vita della celebre poetessa con luce diversa, attirando l’occhio indiscreto sui risvolti più irriverenti della sua gioventù.

Non c’è alcun mistero sulla natura ribelle di Emily Dickinson: tutti sanno che non è mai stata quella timida e reclusa ragazza descritta per anni nelle antologie scolastiche, un mito sfasato da una ricca letteratura dalla quale Apple TV+ ha tratto spunto per la sua nuova serie televisiva.

A calarsi nelle nobili e ribelli vesti della poetessa senza tempo è Hailee Steinfeld, attrice giovanissima (classe 1996) che ha conosciuto la fama per aver interpretato Mattie Ross nel film Il Grinta (ruolo che le ha permesso di portare a casa una nomination agli Oscar), e non solo. Per molti, il volto della Steinfeld è familiare per via di film come Picth Perfect (secondo e terzo capitolo), 17 anni (e come uscirne vivi) e Spider-Man – Un nuovo universo.

Nel primo trailer di Dickinson, vediamo la protagonista manifestare il suo animo poco introverso e presentarsi come una giovane ragazza sognatrice e ribelle che sfugge ai vincoli della società. Emily, riportando le parole della madre, è una rovina per la sua famiglia e, mentre le sequenze scorrono, vediamo l’aspirante poetessa unirsi persino a un circo.

Come sappiamo dalla sua biografia, Emily Dickinson ha vissuto gran parte della sua vita nella sua casa natia ed è stata ossessionata dalla poesia e dalla morte.

Come dichiarato da Apple TV+, l’intento della nuova serie – creata da Alena Smith (The Affair, The Newsroom) – è esplorare con audacia i vincoli della società, di genere e della famiglia dal punto di vista della giovane poetessa. Nel cast vedremo anche Jane Krakowski, Toby Huss, Anna Baryshnikov, Ella Hunt e Adrian Blake Enscoe.

Hailee Steinfeld, oltre al ruolo di protagonista, è anche produttrice esecutiva del progetto.

Dickinson arriverà sulla piattaforma Apple TV+ dal prossimo autunno. Guarderete questa nuova serie?