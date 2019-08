FIFA 20 su Nintendo Switch non avrà la modalità Volta Football

Videogames

di Stefania Sperandio - 27/08/2019 09:30

Electronic Arts ha spiegato in cosa l'edizione Nintendo Switch del suo FIFA 20 sarà diversa dalle controparti su PC e sulle altre console: ad esempio, non ci sarà la nuova modalità Volta Football.

Per il terzo anno consecutivo, il calcistico di casa EA Sports arriverà anche su Nintendo Switch, con il debutto a settembre di FIFA 20. Proprio in merito all'esordio sulla console ibrida della casa di Kyoto, Electronic Arts ha voluto chiarire alcuni punti, precisando che l'uscita di quest'anno sarà battezzata Legacy Edition perché non introdurrà novità di rilievo rispetto a quella dell'anno precedente.

Un aggiornamento di FIFA 19

Sul sito ufficiale del gioco, EA ha spiegato che FIFA 20 su Nintendo Switch è, in sintesi, un aggiornamento di FIFA 19, con rose, divise e una nuova interfaccia per la stagione calcistica 2019/2020. Ci saranno, quindi, tutti i contenuti visti lo scorso anno, dalle competizioni per le nazionali (maschili e femminili) a quelle per i club, con licenze ufficiali per la UEFA Champions League e la UEFA Europa League. Ci saranno, inoltre, la carriera e gli aggiornamenti in tempo reale delle rose, basati sulle performance delle controparti reali.

Tornerà anche l'immancabile modalità FIFA Ultimate Team, che consente di costruire la propria squadra e, in multiplayer online, di affrontare quelle realizzate da milioni di altri giocatori in tutto il mondo.

In merito a possibili novità di gameplay, Electronic Arts è molto chiara:

FIFA 20 Legacy Edition presenterà le stesse caratteristiche a livello di gameplay già viste in FIFA 19, senza novità o migliorie di rilievo.

Il gioco, insomma, offrirà esattamente lo stesso livello di simulazione e la medesima esperienza proposta dall'edizione dell'anno precedente. Come lo scorso anno, inoltre, sarà supportato il gioco su TV, in modalità tavolo e in modalità portatile, come da paradigma per Nintendo Switch.

HD Electronic Arts FIFA 20 su Nintendo Switch avrà lo stesso comparto grafico di FIFA 19, ma aggiornerà calciatori e rose

Niente Volta Football

Da quando è stato annunciato FIFA 20, Electronic Arts ha posto fortemente l'accento sulla nuova modalità Volta Football. Erede in qualche modo del vecchio FIFA Street, quest'ultima consentirà di affrontare delle partitelle pirotecniche in campetti di strada, proponendo così un'esperienza di gioco molto diversa da quella del rettangolo verde.

Purtroppo per i giocatori su Switch, Volta non sarà su FIFA 20 per la console Nintendo. In merito, sul sito ufficiale EA precisa:

La modalità VOLTA sarà disponibile solo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Se volete poter giocare FIFA 20 in portatile e non vi preoccupa l'idea di dover rinunciare a Volta, insomma, l'edizione del gioco per Switch potrebbe fare per voi. In tutti gli altri casi, vi conviene guardare alle edizioni PC, PlayStation 4 o Xbox One del calcistico, che esordiranno il 27 settembre – lo stesso giorno del lancio sulla console Nintendo.

