Fortnite X Caos è il nuovo evento a tema Borderlands del titolo di Epic Games

Borderlands 3: il nuovo trailer So Happy Together esplode su PC e console

L'evento Fortnite x Caos è già disponibile , ma è necessario scaricare l'aggiornamento del gioco su PlayStation 4, Xbox One, Windows 10, macOS, iOS e Nintendo Switch per accedere a tutte le novità citate.

Completando tutte le sei sfide di 'Benvenuto a Pandora!' si ottiene come ricompensa la copertura 'Caos' per personalizzare l'estetica delle armi.

Altra divertente aggiunta è la Zona fenditura di Pandora , che apparsa sulla mappa porta il mondo di Borderlands sull'isola di Fortnite (stile grafico compreso). Giocare in questa fetta di terreno porta con sé un bonus non indifferente, ovvero la rigenerazione automatica dello scudo dopo un determinato periodo di tempo senza subire danni.

Le novità all'interno del popolare titolo nato dalle stessi menti che hanno partorito Gears of War non mancano di certo. Si parte con il Pacchetto Psycho , che al costo di 2000 V-Buck (la valuta in game) permette di aggiungere al proprio armadietto la skin Bandito Psycho , il simpatico robottino Claptrap da portare sulle spalle e le Asce a sega di Psycho per raccogliere materiale.

