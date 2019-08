Fratelli unici, trama e cast del film con Raoul Bova e Luca Argentero

Fratelli unici segna il debutto di Raoul Bova e Luca Argentero come coppia cinematografica. In realtà, sembra che inizialmente il ruolo di Francesco sarebbe dovuto andare a Silvio Muccino e quello di Giulia (Carolina Crescentini) a Anita Caprioli. I due attori hanno poi dovuto rinunciare al film per un ritardo di due mesi nella lavorazione e la produzione ha scelto Luca Argentero e Carolina Crescentini.

Giulia non è disposta a prendersi cura dell'ex marito, anche perché sta per risposarsi con Gustavo (Sergio Assisi). È Francesco, quindi, a doversi occupare del fratello e a iniziare una convivenza difficile con lui, sotto gli occhi dell’affascinante vicina di casa Sofia (Miriam Leone).

Non solo, la pellicola ha ricevuto una nomination al Ciak d’oro per la migliore canzone originale. Si tratta del brano Cosa c’è di Paolo Buonvino, Malika Ayane e Marco Guazzone.

Fratelli unici è una divertente commedia romantica del 2014. Il film è diretto dal regista Alessio Maria Federici, che ha all’attivo pellicole come Lezioni di cioccolato 2 con Luca Argentero e Vincenzo Salemme e Terapia di coppia per amanti con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti.

