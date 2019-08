Gli Eterni: il primo personaggio ufficialmente LGBTQ non sarà Valchiria

Cinema

di Marcello Paolillo - 27/08/2019 11:11 | aggiornato 27/08/2019 11:15

Il boss di Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che ne Gli Eterni apparirà il primo personaggio dichiaratamente omosessuale del MCU e che questi non sarà Valchiria.

Com'è noto, il film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dedicato a Gli Eterni avrà tra i suoi protagonisti il primo eroe dichiaratamente omosessuale.

Nonostante il presidente di Marvel Studios Kevin Feige abbia confermato che il personaggio di Valchiria - interpretato da Tessa Thompson - sarà effettivamente inquadrato come persona LGBTQ in Thor: Love and Thunder (previsto nei cinema a novembre 2021), sembra proprio che un secondo personaggio la anticiperà, rivelando al grande pubblico il suo orientamento gay.

Nel corso di un'intervista con Good Morning America (via io9), Feige ha infatti reso noto che 'in The Eternals ci sarà il primo personaggio apertamente gay del Marvel Cinematic Universe', e che questi 'è sposato e con una famiglia... è tutto parte della sua vita'.

Le dichiarazioni del boss di Marvel Studios sulla questione possono essere ascoltate al minuto 2:02.

Al momento, l'identità del personaggio non è stata ancora rivelata al grande pubblico: lo scorso mese di marzo, i primi indizi portati a galla da Marvel Studios hanno lasciato intendere che il primo personaggio gay avrebbe potuto essere Ikaris (il leader degli Eterni interpretato da Richard Madden).

Non è da escludere che possa invece trattarsi di Black Knight, il cavaliere nero interpretato da Kit Harington (Il Trono di Spade), il cui esordio nel MCU è atteso proprio con l'uscita del film dedicato ai personaggi nati dalla matita di Jack Kirby nel 1976.

Nel cast della pellicola troveremo in ogni caso anche Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Gemma Chan (Sersi) e Barry Keoghan (Druig).

Nei fumetti Marvel Comics, gli Eterni sono una specie sovrumana creata da degli esseri noti come Celestiali migliaia di anni fa. Gli esperimenti genetici hanno però portato anche alla creazione di una razza decisamente differente e mossa da istinti meno nobili, i Devianti.

Le riprese del cinecomic, diretto da Chloé Zhao e scritto da Matthew e Ryan Firpo, dovrebbero partire durante il mese di settembre 2019 a Londra.