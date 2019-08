Gli Eterni: nella nuova concept art compare un Celestiale nello spazio

Cinema

di Mattia Chiappani - 27/08/2019 10:12 | aggiornato 27/08/2019 10:16

Una concept art de Gli Eterni ci porta faccia a faccia con un membro di una delle razze aliene più potenti dell'universo Marvel, i Celestiali.

Arriverà nell'autunno del prossimo anno Gli Eterni, secondo film dell'attesa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Si tratterà di una pellicola molto particolare, chiamata ad aprire nuove strade per il franchise, soprattutto nel suo lato cosmico, similmente a quanto fatto da Guardiani della Galassia in passato. Le informazioni disponibili non sono ancora molte al di là del cast che, con gli annunci fatti al D23 Expo, dovrebbe essere pressoché completo. Tuttavia dando per scontato una certa fedeltà alla versione fumettistica dei personaggi è facile immaginare che i Celestiali avranno un ruolo chiave in questo film.

Questi sono una razza aliena, una delle più potenti dell'universo Marvel nel suo complesso. Sono esseri giganteschi, dotati di armature caratteristiche, che hanno influenzato in diverso modo la storia e l'evoluzione delle popolazioni di tanti diversi pianeti, compresa ovviamente la Terra. Non è chiaro quali siano effettivamente i loro scopi, né quale sia il loro allineamento morale. Sono loro però ad aver creato gli Eterni, una versione idealizzata dell'umanità a cui si contrappongono i Devianti, terribili mutanti spesso malvagi.

Per tutte queste ragioni quindi, è scontato prevedere un ruolo chiave per i Celestiali nella pellicola in arrivo e le prime concept art lo confermano. Nell'ultima in particolare, appena rilasciata, vediamo proprio uno di questi potentissimi esseri in primo piano, con lo spazio sullo sfondo. Apparentemente non sembra un membro noto di questa razza, anche se il suo elmo potrebbe ricordare quello di Gamiel il Manipolatore. Non è detto tuttavia che il design delle armature sia mantenuto esattamente come nei fumetti originali quindi per il momento è impossibile identificare con certezza il personaggio.

Certo è che la presenza di un primo piano sul volto di un Celestiale nello spazio ha subito fatto pensare a Ovunque, location di alcune scene di Guardiani della Galassia formata proprio dalla testa recisa di uno di questi alieni fluttuante nello spazio. È possibile che nel film vedremo l'origine di questo luogo così particolare?

Gli Eterni arriverà nelle sale statunitensi il 6 novembre 2020. Diretto da Chloé Zhao vedrà un cast molto ricco, formato tra gli altri da Kit Harington, Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani e Angelina Jolie.

