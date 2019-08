Google e il delizioso easter egg per Il Mago di Oz

TecnologiaCuriosità

27/08/2019

Il gigante della ricerca celebra con originalità l'80esimo anniversario del film di Victor Fleming.

Il mago di Oz è un classico della storia del cinema. Ispirato al libro Il meraviglioso mago di Oz dello scrittore statunitense L. Frank Baum e diretto da Victor Fleming (famoso anche per Via col vento), uscì nelle sale cinematografiche nell'ormai lontano 1939. Sono passati ottant'anni dal debutto della pellicola e, per l'occasione, Google ha pensato di rendergli omaggio con un delizioso easter egg.

Digitando il titolo del film sul motore di ricerca, le iconiche scarpette rosse della protagonista Dorothy compariranno sulla parte destra dello schermo: cliccando su di esse, si udirà la celebre frase "There's no place like home" recitata nella pellicola da Judy Garland e la pagina dei risultati della ricerca inizierà a ruotare, diventando monocromatica come la versione del Kansas nel film. A questo punto, al posto delle scarpette ci sarà un tornado, che riporterà alla pagina "classica". Stavolta, facendo clic sull'immagine si potrà udire la voce di Dorothy che chiama la zia Emma mentre il vortice la trasporta nel magico regno di Oz.

Ne Il mago di Oz, la protagonista Dorothy sbatte per tre volte le scarpette rosse affinché possano esaurire i suoi desideri. Le scarpe magiche appartenevano alla Strega dell'Est, uccisa dalla stessa Dorothy.

Anche il tornado è un simbolo del racconto: per mezzo di esso, infatti, viene trascinata via la casa di Dorothy. È in questo modo che la giovane si ritrova nel regno di Oz, un fantastico mondo popolato da bizzarre creature, dove fa la conoscenza del Boscaiolo di Latta, dello Spaventapasseri e del Leone Codardo.

Allora, avete provato l'easter egg di Google? Non è delizioso?