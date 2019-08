His Dark Materials, il nuovo trailer della serie tratta da La Bussola D'Oro

TV News

di Simona Vitale - 27/08/2019 12:22 | aggiornato 27/08/2019 12:26

HBO e BBC hanno rilasciato un nuovo trailer di His Dark Materials, serie TV ispirata all'omonima trilogia letteraria di Philip Pullman. La protagonista è la coraggiosa Lyra Belacqua, interpretata da Dafne Keen. Ecco il filmato.

L'emittente statunitense HBO e quella britannica BBC hanno diffuso online un nuovo trailer di His Dark Materials (Queste oscure materie), adattamento televisivo dell'omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman.

Per la precisione, la prima stagione della serie TV si ispira a La bussola d'oro, primo dei tre romanzi di Pullman. Gli altri due sono: La lama sottile e il cannocchiale d'ambra.

Potete gustarvi il trailer, che ha il titolo "One Girl Will Change Worlds" ("Una sola ragazza cambierà i mondi") in apertura dell'articolo.

La protagonista della storia è la giovane Lyra Belacqua, una ragazzina che vive nella Oxford di un mondo parallelo. Qui le persone vivono accompagnate da un daimon, ovvero la loro anima materializzata sotto forma di un determinato animale. Molto intraprendente e coraggiosa, Lyra si metterà sulle tracce di un amico che è stato rapito. In questo modo, scoprirà l'esistenza di un piano mortale che coinvolge bambini rapiti e e comincia una ricerca volta alla comprensione del fenomeno della strana e misteriosa Polvere. Procedendo nella sua ricerca, Lyra viaggerà attraverso diversi mondi - incluso il nostro - e conoscerà Will, un ragazzo altrettanto coraggioso che si unirà al suo viaggio.

HD HBO - BBC Una scena della serie TV His Dark Materials

Recentemente al cast della serie TV si è unito Andrew Scott (nei panni di Jopari), noto per essere uno dei protagonisti di Sherlock. Ma anche il resto del cast è molto noto: la protagonista Lyra è interpretata dalla giovane Dafne Keen. Gli altri protagonisti sono: Ruth Wilson, nota per la sua partecipazione alla serie TV Luther, nei panni di Marisa Coulter, James McAvoy (Split e tra poco al cinema con IT: Capitolo 2) nei panni di Lord Asriel e Lin-Manuel Miranda (Il ritorno di Mary Poppins), nei panni di Lee Scoresby.

Già rinnovata per una seconda stagione, la prima stagione di His Dark Materials sarà composta di 8 episodi diretti da Tom Hopper, regista premio Oscar per Il discorso del re.

His Dark Materials andrà in onda su HBO entro la fine del 2019, ma per il momento ancora non è stata svelata la data ufficiale della sua messa in onda.