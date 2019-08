In arrivo un nuovo film basato su un libro di Stephen King

CinemaLibri

27/08/2019

Un altro celebre romanzo di Stephen King è destinato a diventare un film: La bambina che amava Tom Gordon. Ecco i primi dettagli su quello che si preannuncia un attesissimo adattamento cinematografico.

Ottime notizie per Stephen King e i suoi numerosissimi fan. Un altro celebre romanzo del maestro dell'horror del Maine diventerà un film.

Sulla scia del grande successo riscosso da molti degli adattamenti dei suoi più famosi lavori (pensiamo solo a titoli come Shining, Il miglio verde, Le ali della libertà, Stand by me - Ricordo di un estate, Pet Sematary e IT), anche La bambina che amava Tom Gordon è destinato ad arrivare sul grande schermo.

All'inizio della settimana, è stata diffusa online la notizia secondo cui Chris Romero e il produttore di IT, Roy Lee, avrebbero lavorato sulla realizzazione del film basato sul romanzo di King. Nelle scorse ore, poi, è stato lo stesso scrittore a confermare la notizia via Twitter, mostrandosi molto felice ed entusiasta:

THE GIRL WHO LOVED Tom Gordon is coming--finally. I'm excited.https://t.co/6cypKBzK6C — Stephen King (@StephenKing) August 21, 2019

La bambina che amava Tom Gordon fa parte di un numero ormai sempre più piccolo di storie di King che ancora non erano state adattate per il piccolo o grande schermo. La protagonista è Trisha, una bambina di 9 anni che si perde nei boschi durante un'escursione con la mamma e il fratello. Allontanatasi dall'auto per dei bisogni fisici (e per non sentire dei discorsi sul divorzio della mamma), Trisha si addentra nel bosco finendo con il perdersi.

Pickwick La bambina che amava Tom Gordon

Mentre la polizia indaga sulla sua scomparsa, la bambina vaga per ben per nove giorni, allontanandosi progressivamente dalla civiltà. La combinazione terribile di disidratazione, fame, stanchezza e la sua paura del buio le provocano delle allucinazioni: Trisha immagina di parlare con il suo giocatore di baseball preferito, Tom Gordon, e crede di essere perseguitata da una bestia soprannaturale chiamata Dio dei Perduti.

Per il momento non sappiamo altro sull'adattamento di questo romanzo, che già si preannuncia come molto atteso.

Mentre aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli sulla realizzazione di questo film ricordiamo che a breve potremo gustarci nei cinema italiani due, a dir poco attesissimi, adattamenti di opere del Re: IT: Capitolo 2, che arriverà nelle nostre sale il 5 settembre, e Doctor Sleep (ispirato all'omonimo romanzo di King sequel di Shining), che invaderà i nostri cinema il 31 ottobre.

