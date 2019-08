Instagram ci riprova con la messaggistica, ma questa volta con gli amici più stretti: in arrivo Threads

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 27/08/2019 11:03 | aggiornato 27/08/2019 11:07

Threads è il nome della nuova applicazione di Instagram per condividere informazioni e scambiare messaggi con gli amici più stretti. Dopo Direct, quindi, un nuovo servizio esterno alla piattaforma principale.

1 condivisione

Nonostante l'esperimento Direct si sia rivelato un fallimento, Instagram vuole giocarsi nuovamente la carta dell'app per la messaggistica esterna alla piattaforma principale. Il nuovo servizio prende il nome di Threads ed è attualmente in fase di test tra i dipendenti dell'azienda.

La scoperta porta la firma di The Verge, che ha condiviso alcuni dettagli sulle funzionalità dell'erede di Direct. Quest'ultima ha chiuso ufficialmente i battenti a maggio dopo aver costretto gli utenti ad utilizzare due applicazioni diverse (Instagram e Direct, appunto) per scambiare messaggi testuali e vocali con i propri follower sul social network. Un inconveniente segnalato già dal team interno in fase di sviluppo ma sottovalutato ai piani alti.

Instagram avrà imparato la lezione? Al momento non è possibile dirlo. Sappiamo però che Threads consentirà la condivisione automatica di informazioni come posizione e carica restante della batteria con la lista degli 'amici più stretti' (la stessa di Instagram), ma non mancherà la possibilità di inviare messaggi testuali, foto e video da personalizzare con gli apprezzati strumenti del social network.

The Verge Instagram vuole puntare ancora su un app per la messaggistica, ma ne vale la pena?

Le impostazioni predefinite di Threads prevederanno la condivisione automatica, ma il proprio stato potrà essere aggiornato anche manualmente.

Ad una prima occhiata sembra che Instagram, con la sua nuova creatura, voglia fare il verso a Snapchat, storico rivale che già offre funzioni di questo tipo per le cerchie di amici più stretti. La piattaforma di proprietà di Facebook vorrebbe infatti conquistare una fetta ancora più grande della giovane utenza a suon di servizi chiaramente ispirati a quelli messi sul piatto dal social del fantasmino, che con divertenti filtri sempre in aggiornamento e le storie riesce ancora a dire la sua.

Secondo The Verge Threads sembra avere le sembianze del servizio di messaggistica interno a Instagram, quindi - dopo il tonfo di Direct - l'applicazione ora in fase di test potrebbe anche non vedere la luce del giorno. Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti.