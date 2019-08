Cinema

di Silvia Artana - 27/08/2019 10:16 | aggiornato 27/08/2019 10:20

La regista dell'horror Babadook e del revenge movie The Nightingale, Jennifer Kent, ha dato forfait dalla Giuria Internazionale di Venezia 76 a poche ore dall'inizio della manifestazione.

3 condivisioni

A poche ore dall'inizio di Venezia 76, Jennifer Kent ha annunciato che non parteciperà alla manifestazione. La regista di Babadook e The Nightingale si è ritirata dalla Giuria Internazionale presieduta da Lucrecia Martel, a causa di una "urgente questione personale" che la costringe a rimanere nella natia Australia.

Lo scorso anno, la filmmaker è finita sotto ai riflettori della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica non solo perché unica regista donna in concorso, ma anche per un vergognoso episodio occorso dopo la proiezione del suo film, quando uno degli spettatori accreditati le ha rivolto un insulto sessista.

Alla fine, The Nightingale ha ricevuto il Premio speciale della giuria e il Premio Marcello Mastroianni per il giovane attore emergente Baykali Ganambarr, ma l'accaduto ha lasciato una macchia sull'edizione e ha riportato una volta di più l'attenzione sull'urgenza rappresentata dalla questione relativa alla parità di genere nel mondo dello spettacolo. E non solo.

In un comunicato stampa condiviso da IndieWire, il portavoce di Jennifer Kent ha fatto sapere che la regista è profondamente dispiaciuta di essere stata costretta a dare forfait:

A causa di pressanti questioni familiari in Australia, Jennifer si rammarica di non poter prendere parte quest'anno al Venezia Film Festival. Jennifer adora la manifestazione, che l'anno scorso ha assegnato due prestigiosi riconoscimenti a The Nightingale, e non vedeva davvero l'ora di fare parte della giuria del concorso. Per questo, spera di poter tornare al Lido per partecipare a una nuova edizione.

Dopo essere stata selezionata nel pool di esperti internazionali chiamati ad assegnare i premi, la regista aveva dichiarato:

È davvero importante che ci sia una voce femminile all'interno della giuria. A volte mi domando se l'accoglienza riservata a The Nightingale sia stata condizionata dal fatto che la regista fosse una donna. È qualcosa cui non possiamo sottrarci, ma cosa possiamo fare?

A Venezia 76 saranno (solo) due i film in concorso diretti da una donna: The Candidate di Haifaa Al-Mansour e Babyteeth di Shannon Murphy.

Invece, dei 7 componenti della Giuria Internazionale, 3 saranno donne. Oltre alla presidente, Lucrecia Martel, a valutare le opere presentate ci saranno l'attrice britannica Stacy Martin e la regista canadese Mary Harron, subentrata proprio a Jennifer Kent.