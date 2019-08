La NASA esplorerà Europa, la luna ghiacciata di Giove, entro il 2025

È tutto collegato, d'altronde. La ricerca di acqua su altri pianeti è necessaria per la vita in mondi diversi dal nostro. Secondo i piani della NASA, il veicolo sorvolerà Europa almeno 45 volte ad altitudini che variano da 2,7 a 25 chilometri sopra la sua superficie. Europa Clipper passerà inoltre vicino ad altre due lune di Giove, Ganimede e Callisto.

Siamo entusiasti della decisione di portare la missione Europa Clipper un passo più vicino alla rivelazione dei misteri di questo mondo oceanico. Stiamo sviluppando le intuizioni scientifiche raggiunte grazie ai veicoli Galileo e Cassini e stiamo lavorando per far progredire la nostra comprensione delle origini cosmiche e della vita altrove.

La sonda era stata inizialmente annunciata nel marzo 2017 e il suo obiettivo sarà quello di compiere analisi complete ogni due settimane per determinare se il satellite del gigante gassoso avrà i requisiti necessari per ospitare la vita. Il nome del veicolo spaziale non è solo in referimento alla luna ghiacciata, ma anche alle navi a vela clipper che solcavano gli oceani trasportando merci nel 19esimo secolo.

