CinemaAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 27/08/2019 14:26 | aggiornato 27/08/2019 14:30

Il film di Makoto Shinkai rappresenterà il Giappone nella categoria Miglior Film Internazionale degli Oscar 2020.

Il film d’animazione La ragazza del tempo - Weathering With You (in originale Tenki no Ko) è stato scelto per rappresentare il Giappone nella categoria Miglior Film Internazionale alla 92esima edizione degli Oscar, che si terranno il prossimo 9 febbraio 2020.

Nella storia del più prestigioso premio dedicato al cinema, è la seconda volta che un film d’animazione giapponese viene selezionato per la categoria dedicata ai film stranieri. La prima volta era avvenuta nel 1998 con Mononoke Hime di Hayao Miyazaki.

Weathering With You si sta intanto confermando come un altro grande film di successo in patria, dove ha per il momento guadagnato oltre 100 milioni di dollari al box office. Attualmente la nuova pellicola di Makoto Shinkai è tra i 10 migliori incassi di tutti i tempi in Giappone. La sfida più grande per il film sarà proprio con il suo diretto predecessore Your Name, uscito nel 2016, che attualmente vanta un totale di 358 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo durante il suo periodo di permanenza nelle sale.

Vedremo se anche La ragazza del tempo riuscirà nell’impresa di superare la precedente opera di Shinkai una volta che uscirà anche nel resto del mondo. In Italia il film è attualmente previsto in una proiezione speciale per le giornate del 14,15 e 16 ottobre.

La storia del film d’animazione è incentrata su Hodaka, un giovane ragazzo che fugge dalla sua isola natale per trasferirsi a Tokyo. Dopo alcuni problemi nella grande città, Hodaka incontra Hina una ragazza che possiede un’abilità strana e incredibile allo stesso tempo: la capacità di far passare la pioggia e far risplendere il sole.

Fonte: Hollywood Reporter