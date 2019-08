Cinema

27/08/2019

Guardare il mondo da un'altra prospettiva può cambiare tutto. Succede a Lucy Cola, la protagonista di Lucy in the Sky interpretata da Natalie Portman. Ecco trailer e segreti del film di Noah Hawley.

Lucy Cola (il Premio Oscar Natalie Portman) ha lottato duramente per realizzare il suo sogno: diventare un'astronauta e andare nello spazio.

In un ambiente fatto dagli uomini per gli uomini, Lucy ottiene risultati senza precedenti e si guadagna il diritto di dimostrare che non ha nulla da invidiare ai colleghi.

A casa lascia la sua famiglia, i suoi affetti, tutto il suo mondo. Di ritorno dalla missione spaziale, era convinta di volerci tornare, ma qualcosa in lei è cambiato.

Vedere la Terra dallo spazio, realizzare quanto piccoli fossero la sua città, il suo quartiere e la sua casa, la porta a distaccarsi dalla realtà. In modo apparentemente irrimediabile...

Lucy in the Sky, il film di Noah Hawley (maestro della TV con le serie Legion, Fargo, Bones) in uscita in autunno, ci racconterà la sua storia.

Lucy in the Sky: la protagonista Natalie Portman

Accanto a Drew (Dan Stevens, protagonista di Legion), Lucy cerca di riprendere la vita di sempre, occupandosi delle piccole e grandi incombenze quotidiane.

Ma il cambiamento di prospettiva che le ha fornito la missione spaziale le impedisce di farlo: è come se Lucy vedesse se stessa, e la propria vita, dall'esterno...

E la passione per il collega Mark Goodwin (Jon Hamm, Mad Men) complica il tutto.

Prodotto da Fox Searchlight Pictures e 26 Keys Productions, Lucy in the Sky è uno dei titoli più attesi per la stagione autunnale.

Dopo le storie di Jodie Foster in Contact e di Sandra Bullock in Gravity, l'avventura di Natalie Portman nei panni di un'astronauta donna si prepara a fornire una nuova prospettiva al genere.

Ispirato a una storia vera, quella dell'astronauta statunitense Lisa Nowak - arrestata nel 2007 in Florida per tentato sequestro e omicidio della rivale in amore, la collega della United States Air Force: Colleen Shipman, Lucy in the Sky è scritto dagli autori TV Brian C. Brown (Legion) e Elliott DiGuiseppi (Teen Wolf).

Lucy in the Sky: il poster del film con Natalie Portman e Jon Hamm

Brown, DiGuiseppi e Hawley firmano anche da produttori insieme a Reese Witherspoon - inizialmente anche interprete di Lucy, ruolo poi passato alla Portman per gli impegni della Witherspoon con la seconda stagione di Big Little Lies - John Cameron e Bruna Papandrea.

Nel cast, insieme a Natalie Portman, Jon Hamm e Dan Stevens, ci sono anche la grande attrice Ellen Burstyn (Alice non abita più qui), l'attrice interprete di Domino in Deadpool: Zazie Beetz, Joe Williamson di Here and Now e Looking, la mitica Jett di Star Trek: Discovery Tig Notaro e uno dei protagonisti di Parks & Recreation, Nick Offerman.

Il film è molto atteso sia per via dell'ispirazione a una storia realmente accaduta che per via delle dichiarazioni dell'ex astronauta Marsha Ivins, che ha criticato le premesse della trama perché promuoverebbe "la datata idea secondo cui gli astronauti iniziano a perdere la presa sulla realtà dopo essere stati nello spazio per un lungo periodo di tempo".

Non ci resta che aspettare l'autunno per scoprire in che modo il cast artistico e tecnico avrà trattato la delicata questione...