Mario Kart Tour uscirà ufficialmente a settembre per iOS e Android

Videogames

di Stefania Sperandio - 27/08/2019 16:01 | aggiornato 27/08/2019 16:06

Nintendo ha fissato l'appuntamento con Mario Kart Tour, adattamento mobile della sua storica serie Mario Kart, in arrivo su iOS e Android.

1 condivisione

È tempo di un nuovo titolo mobile per Nintendo: atteso inizialmente per il primo trimestre dell'anno e poi rinviato a data da destinarsi, Mario Kart Tour ha infatti fissato l'appuntamento con il suo debutto, atteso ufficialmente per il prossimo 25 settembre.

Il gioco porterà su iOS e Android le corse arcade della celebre saga della casa di Kyoto, venendo proposto con un modello free-to-play come le precedenti uscite di Nintendo su mobile – il che significa che potrete scaricarlo gratis. Sicuramente, includerà all'interno anche dei contenuti acquistabili, ma per il momento non ci è dato conoscerne i dettagli.

Scalda il motore! #MarioKartTour debutta sui dispositivi smart il 25/09.



Effettua la preregistrazione, crea un account Nintendo (se non l'hai già fatto) e preparati a scendere in pista!



Per saperne di più: https://t.co/BdBuEkFzc4 pic.twitter.com/EROECZM4iL — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 27, 2019

Le pre-registrazioni sono al momento aperte sia su AppStore che su Play Store, in vista del lancio ufficiale. Si tratta solo del più recente appuntamento di Nintendo con smartphone e tablet: in precedenza, la compagnia ha lanciato anche i titoli mobile Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes e, più recentemente, Dr. Mario.

Nel caso di Mario Kart, parliamo di un franchise all'apice del successo: come sottolineato da CNET, con oltre 17 milioni di copie distribuite Mario Kart 8 Deluxe è infatti il gioco per Nintendo Switch più popolare al mondo.

HD Nintendo Mario Kart Tour porterà su smartphone l'esperienza della serie Mario Kart

Siete già impazienti di scaricare Mario Kart Tour per sfrecciare sul vostro smartphone?