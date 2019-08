Mortal Kombat, nuove aggiunte al cast del film

CinemaVideogames

27/08/2019

Lewis Tan, Jessica McNamee e Josh Lawson sono pronti a combattere!

Un nuovo gruppo di attori è pronto a combattere nel prossimo film di Mortal Kombat, prodotto da New Line Cinema. Il sito americano Deadline ha confermato che Lewis Tan, Jessica McNamee (Sonya Blade) e Josh Lawson (Kano) si sono uniti al cast dei protagonisti dell'adattamento cinematografico del popolare franchise di videogiochi.

I tre attori si uniscono ai già confermati Tadanobu Asano che veste i panni di Raiden, Mehcad Brooks che ha il ruolo di Jackson "Jax" Bridges, Sisi Stringer che interpreta Mileena, Joe Taslim veste i panni di Sub-Zero e Ludi Lin ha il ruolo di Liu Kang. Il progetto è prodotto da James Wan e Todd Garner, mentre Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear e Sean Robins sono i produttori esecutivi. Il film uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 5 marzo 2021 e le riprese si svolgeranno in Australia.

Un nuovo universo cinematografico?

La trama del film è stata tenuta nascosta ma non è difficile immaginare che prenderà spunto dai combattimenti del videogioco e, quasi certamente, la produzione proverà a creare un nuovo universo cinematografico, cercando di ritagliarsi la sua fan base in un mercato apparentemente saturo. L'enorme mole di personaggi (79 sono quelli originali) appartenenti al franchise videoludico creato nel 1992, permetterebbe a Mortal Kombat di poter puntare su diversi film, proprio in stile Marvel Cinematic Universe. Ovviamente, contrariamente all'universo in cui sono protagonisti Thor, Iron Man e Capitan America, Mortal Kombat non ha un background di storie altrettanto variegate.

HD NetherRealm Studios La saga videoludica di Mortal Kombat conta più di 79 personaggi

Non sarà facile, poiché sembra che i videogiochi al cinema non abbiano grande fortuna, tranne che per la saga di Resident Evil, destinata a un reboot.

Le serie TV e gli altri film

Mortal Kombat - giunto all'11esimo capitolo videoludico - ha avuto già un adattamento cinematografico del 1995 (che ha incassato 122 milioni di dollari in tutto il mondo), curiosamente diretto dallo stesso regista di Resident Evil, ovvero Paul W. S. Anderson. Due anni dopo, nel 1997, usciva anche il sequel, ovvero Mortal Kombat - Distruzione totale, che non convinse i fan e incassò solamente 51 milioni di dollari.

In TV, invece Mortal Kombat ha prodotto nel 1998 una serie live-action dal titolo Mortal Kombat: Conquest (una sola stagione da 22 episodi) e nel 1996 una serie animata dal titolo Mortal Kombat: Defenders of the Realm (una sola stagione da 13 episodi).

Riuscirà il film prodotto da James Wan a fare breccia nel cuore dei fan?