Swim Goggles, gli occhialini da nuoto smart per monitorare l'attività in tempo reale

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 27/08/2019 09:20 | aggiornato 27/08/2019 09:24

Dai laboratori Form il primo fitness tracker dedicato esclusivamente ai nuotatori, professionisti o meno. Gli Swim Goggles mostrano in tempo reale le informazioni sull'attività in svolgimento, rimpiazzando smartwatch e simili.

1 condivisione

Oggi sono molti gli sportivi che utilizzano un fitness tracker per tenere traccia dei propri allenamenti e, quindi, dei risultati ottenuti. Dispositivi come Apple Watch, Fitbit o MiFit hanno già conquistato il mercato ma non sono particolarmente d'aiuto per uno sport in particolare, il nuoto. Form vuole colmare proprio questo vuoto con i primi occhialini smart al mondo: Swim Goggles.

È vero che lo smartwatch di Apple (per citarne uno) include funzioni per monitare anche l'attività in piscina ma per coloro che praticano il nuoto è impossibile consultare in tempo reale le informazioni fornite dall'indossabile. I ricercatori di Form sono partiti proprio da questa carenza e in collaborazione con nuotatori professionisti - tra cui la medaglia d'oro olimpica Darian Townsend - hanno creato gli occhialini smart che mostrano (letteralmente) i dati sulle performance.

HD Form Design classico e intelligenza artificiale per gli Swim Goggles di Form

Gli Swim Goggles riprendono quasi totalmente l'estetica dei più classici occhialini da nuoto, ma nascondono qualche sorpresa. Sono infatti muniti di uno smart display che mostra tempo trascorso, distanza percorsa, calorie bruciate, ritmo e così via, e ospitano un minuscolo computer che utilizza l'intelligenza artificiale per il tracking degli esercizi.

Gli occhialini da nuoto smart sono realizzati con materiali e tecnologie certificati dalla FDA, l'ente governativo statunitense che si occupa del controllo - tra la altre cose - di attrezzature mediche prima del lancio sul mercato. Sono disponibili in varie misure e sono resistenti all'acqua fino ad un massimo di 10 metri di profondità. La batteria garantisce 16 ore di autonomia e si ricarica tramite cavo USB magnetico (incluso nella confezione).

Form Occhialini da nuoto smart: la proposta di Form

I Form Swim Goggles si presentano come i più degni sostituti di altri scomodi e ingombranti accessori per il monitoraggio dell'attività dei nuotatori. Oltre a mostrarli in tempo reale, tutti i dati raccolti vengono memorizzati sugli smartphone iOS e Android grazie alla companion app, che permette anche di personalizzare l'esperienza d'uso.

Disponibili attualmente solo in Canada e Stati Uniti, gli Swim Goggles costano 199 dollari. Sperate nel loro arrivo anche in Italia?

Fonte CNET