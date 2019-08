Cinema

Taika Waititi conferma che in Thor: Love and Thunder avremo due Thor

di Mattia Chiappani - 27/08/2019 11:53 | aggiornato 27/08/2019 11:57

Taika Waititi ha spiegato che in Thor: Love and Thunder Jane Foster sarà una Thor in tutto e per tutto, senza però oscurare il personaggio di Chris Hemsworth.

Marvel Characters, Inc.

3 condivisioni

Condividi Condividi Twitta

Thor: Love and Thunder è una pellicola che i fan del Marvel Cinematic Universe non si aspettavano. Negli ultimi mesi, considerato anche il successo del terzo capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono, si era spesso parlato di un nuovo film incentrato su di lui, ma sembrava una strada piuttosto improbabile. E invece, a sorpresa pochi giorni prima del San Diego Comic-Con è arrivata la conferma, con il ritorno di Taika Waititi alla regia. Durante l'evento californiano è poi arrivato un nuovo colpo di scena: nel film sarebbe tornata Natalie Portman nei panni di Jane Foster e sarebbe stata lei a imbracciare Mjolnir, diventando il nuovo Thor. Ma come funzionerà esattamente? Ci sarà un passaggio di testimone? Che fine farà il Thor interpretato da Chris Hemsworth? Proprio Taika Waititi lo ha spiegato in maniera piuttosto chiara, in una intervista rilasciata a Entertainment Tonight. Molto semplicemente, avremo due Thor allo stesso momento. "È una Thor. C'è ancora l'altro Thor, quello originale" ha affermato il regista, prima di sottolineare come questa nuova Jane Foster non sia semplicemente una versione femminile del Dio del Tuono: Non si chiama Thor Femmina. Nei fumetti si chiama la Potente Thor. E questa viene direttamente da quel ciclo a fumetti. Non potrei essere più felice o più esaltato. HD Getty Images Questa idea non è effettivamente così strana. Nel ciclo citato da Waititi infatti il Thor classico e la versione Jane Foster erano entrambi presenti. Il primo, diventato indegno di impugnare Mjolnir, si trovava a vagare per l'universo, mentre la seconda assumeva il ruolo di Dio del Tuono grazie ai poteri ottenuti proprio dal leggendario martello. Ci sono ancora alcuni aspetti poco chiari su questa pellicola, a partire dalla presenza della caratteristica arma dell'asgardiano, distrutta da Hela nel film precedente, ma sembra che la presenza di due Thor nel film non sia decisamente un problema. E voi cosa ne pensate? Avete letto il ciclo di fumetti sulla Potente Thor? E cosa vi aspettate da Thor: Love and Thunder?