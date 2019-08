di Alice Grisa - 27/08/2019 15:54 | aggiornato 27/08/2019 15:58

Venezia 76 si prepara allo sbarco di una stellare schiera di stelle, dai registi agli attori, dai musicisti alle modelle e influencer: ecco chi vedremo in laguna.

Il 28 agosto si riaccendono i riflettori sulla Mostra del Cinema di Venezia, arrivata alla sua 76esima edizione. C’è chi ha definito questa edizione eccezionale per la quantità e qualità di film in concorso/fuori concorso e di star pronte a confluire in laguna e a calcare i red carpet. In arrivo sui taxi-motoscafi ci sono registi, attori internazionali, modelle e influencer.

La giuria è presieduta da Lucrecia Martel, regista argentina che ha dichiarato di” essere onorata” per l’incarico affidato. Sarà lei a consegnare il Leone d’Oro al film vincitore, che sarà incorniciato dalla stampa, dai critici, da uno sciame di attori, registi e modelle. Ecco chi vedremo sul glorioso tappeto rosso veneziano dal 28 agosto al 7 settembre 2019.

I registi

I registi sono i più attesi a Venezia dagli addetti ai lavori e dai cinefili. Quest’anno sarà un’edizione particolarmente ricca di talenti, che vedrà arrivare al Lido James Gray, regista di Ad Astra, il visionario Steven Soderbergh, Todd Phillips con il suo Joker, il colombiano Ciro Guerra, regista di Waiting for the barbarians, Olivier Assayas con Wasp network, Noah Baumbach con il suo Marriage Story.

Non mancheranno grandi nomi del cinema d’autore come Terry Gilliam e Spike Lee mentre, tra gli italiani, vedremo Mario Martone, Roberto De Francesco, Gabriele Salvatores.

L’attesa massima però è tutta per Pedro Almodovar, che ritirerà il Leone d’Oro alla carriera.

Getty Images Pedro Almodovar premiato a Venezia 2019

Attori e attrici

Gli attori e le attrici sono le star, il volto più splendente, glam e indimenticabile di Venezia, quello dei divi che fanno sembrare qualunque epoca l’età dell’oro. La lista delle star è lunghissima e sorprendentemente ricca, e comprende celebrity internazionali e italiane, a partire dalla madrina della 76esima Mostra, Alessandra Mastronardi.

Al Lido sono attesi dalla Francia Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Jean-Pierre Darrousin, Anais Demoustier, Jean Dujardin e Cecile de France, gli spagnoli Antono Banderas, Penélope Cruz e Carmen Maura, oltre agli statunitensi Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Brad Pitt, Liv Tyler. Vedremo anche Kristen Stewart, che come la madrina Mastronardi è musa e Ambassador di Chanel, l’intramontabile Monica Bellucci e Gong Li.

Getty Images Alessandra Mastronardi è la madrina della Mostra

Tra gli italiani troveremo Claudio Santamaria, Toni Servillo, Silvio Orlando, Valeria Golino, Michela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Elio Germano, Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Alessandro Gassman, Sabrina Impacciatore e la star internazionale Greta Scacchi.

Attesissimi, Joaquin Phoenix e Robert De Niro presenteranno Joker, il nuovo cinecomic DC che, stando alle aspettative di regista e casa di produzione, si prepara a conquistare qualche premio.

Getty Images Joaquin Phoenix è il protagonista di Joker

Non mancherà neanche la famiglia Depp: Johnny, che insieme a Robert Pattinson recita in Waiting for the Barbarians, e la figlia Lily-Rose, insieme al fidanzato Timothée Chalamet, che la affianca in The King.

Non mancheranno grandi divi come Jude Law, Sharon Stone, Meryl Streep, Gary Oldman, sparpagliati nelle serie e nelle pellicole in cui sono coinvolti, a partire dall’atteso The New Pope, il nuovo capitolo della serie di Paolo Sorrentino.

Grande attesa anche per la mitica Mary Poppins, Julie Andrews, che riceverà, insieme ad Almodovar, il Leone alla carriera.

Getty Images Jude Law tornerà con The New Pope

Star e influencer

A Venezia vedremo sfilare anche una schiera di modelle e influencer, dagli Angeli di Victoria’s Secret all’attesissima Chiara Ferragni, assoluta protagonista del suo documentario Ferragni Unposted, e che calcherà il red carpet il 4 settembre.

HD Getty Images Chiara Ferragni presenterà il proprio documentario

L’atmosfera glam della Mostra del Cinema ospiterà anche star musicali come Roger Waters e il grande Mick Jagger (che appare nel film The burnt orange heresy).

L’attesa per gli splendori della laguna, i divi, le star, i red carpet e soprattutto i film è alle stelle.

Venezia è pronta, di nuovo, come ogni fine estate, a illuminarci d’immenso.