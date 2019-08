Venom 2, il ritorno di Woody Harrelson confermato ufficialmente

Venom 2 è il nuovo film dedicato al simbionte alieno nato tra le pagine dei fumetti Marvel Comics, diretto questa volta dal regista (nonché attore di successo) Andy Serkis.

Ora, nel corso di un'intervista a Collider, il direttore della fotografia Robert Richardson ha confermato la presenza di Woody Harrelson nel film. Richardson ha infatti dichiarato che Harrelson darà sicuramente una spinta in più al film, facendolo 'esplodere'.

Ho pensato: 'Beh, questa è una cosa che non ho mai fatto e che mi piacerebbe provare a fare.' E poi Andy Serkis, con cui ho lavorato su Breathe, mi ha chiamato un mese fa e mi ha detto che era pronto, proprio come me. Ho visto il primo film. L'ho guardato di nuovo, poi mi hanno mandato una prima sceneggiatura e avrei detto subito di sì ad Andy a priori, ma penso anche che sia un grande... penso che vi sia ancora molto da esplorare, e il tutto esploderà in questo film, perché se già hai un personaggio centrale come Venom ora hai anche Woody Harrelson che entrerà in scena, e chissà cos'altro vedremo grazie alla collaborazione tra Sony e Marvel. Non vedo l'ora di farlo. È un grande cambiamento per me, sono entusiasta. Penso che Tom Hardy sia uno dei migliori attori che abbiamo. Non ne sbaglia una. Non vedo l'ora di sedermi accanto a lui e vederlo recitare.