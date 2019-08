VMA 2019, John Travolta sbaglia ad assegnare il premio ed è subito Adele Dazeem 2.0

Celebrity

27/08/2019

John Travolta è stato protagonista di una divertente gaffe durante gli MTV Video Music Awards: ha scambiato la Drag Queen Jade Jolie per Taylor Swift!

John Travolta e Queen Latifah hanno premiato Taylor Swift durante gli MTV Video Music Awards 2019. La cantante ha vinto nella categoria Video Of The Year grazie all'iconico You Need To Calm Down.

Nel momento in cui Taylor è salita sul palco per ricevere il premio, con lei c'erano anche alcune Drag Queen che hanno preso parte al videoclip.

Nel confusione creatasi sul palco, Travolta ha scambiato Jade Jolie, uno dei volti della serie RuPaul’s Drag Race, per Taylor Swift.

Aaaahhh the most magical night EVER! So proud of my queen @taylorswift13 for snatching Videos for Good & Video Of The Year at the @vmas tonight👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/QLGvQixHAZ — Jade Jolie (@QueenJadeJolie) August 27, 2019

Non possiamo fargliene una colpa, visto che Jade ha vestito i panni proprio di Taylor nel videoclip di You Need To Calm Down.

Travolta si è guardato intorno per cercare Taylor e congratularsi con lei, ma si è trovato faccia a faccia con Jade. Il momento, già divertente di per sé, lo diventa ancora di più quando notiamo che la stessa Jade Jolie si è resa conto della gaffe dell'attore di Grease.

John Travolta mistook Jade Jolie for Taylor Swift when handing over the award for ‘Video of the Year.’ 😂 pic.twitter.com/z8MsJtcp1V — Pop Crave (@PopCraveMusic) August 27, 2019

Il comico momento ci porta indietro di qualche anno, quando Travolta sbagliò il nome di Idina Menzel - cantante premio Oscar per il celebre brano Let it go di Frozen - confondendolo con un improbabile Adele Dazeem.

Momenti della durata di pochi secondi, ma che su internet diventano eterni!