27/08/2019

Saranno almeno 6 gli episodi che la vedranno di nuovo sul set della stagione 17, pronta al debutto negli USA a fine settembre. Cote de Pablo tornerà a vestire i panni di Ziva David in N.C.I.S., dopo il recente colpo di scena.

Ziva David tornerà, per la stagione 17 di N.C.I.S., in diversi episodi.

La notizia conferma che l'inatteso ritorno del personaggio a lungo interpretato da Cote de Pablo, nell'ultimo finale di stagione, è destinato ad avere un seguito.

I fan si aspettavano che Ziva fosse protagonista della prossima season premiere, nel primo dei nuovi episodi, per risolvere le questioni lasciate in sospeso dal suo ritorno, che avvisava Gibbs di un pericolo imminente.

Ma non finirà così: TvGuide ha confermato che Cote de Pablo sarà presente in almeno 6 dei prossimi episodi, che debutteranno negli USA sul network CBS il 24 settembre.

Per la precisione, il personaggio di Ziva comparirà nei primi due episodi, per risolvere il cliffhanger lasciato in sospeso, ma la questione sarà più complicata di quanto avevamo pensato.

Tanto da richiedere (almeno) altri 4 episodi per esplorarla a fondo.

Gli showrunner Frank Cardea e Steven D. Binder, a proposito del colpo di scena che aveva riportato Ziva sul set, avevano detto:

Questo momento sorprendente è solo l'inizio. Siamo emozionati di poter condividere la notizia che Cote de Pablo sarà presente come guest star nella premiere della stagione 17, quest'autunno, mentre si svelano i fatti dietro all'avvertimento fatto a Gibbs.

Ora che il mistero si annuncia più fitto di quanto inizialmente annunciato, gli indizi su ciò che ha fatto Ziva mentre tutti la credevano perduta per sempre saranno fondamentali per scoprire cosa l'ha spinta a rifarsi viva.

Niente convenevoli, neanche una frase di circostanza per esprimere la sorpresa e l'emozione di rivedersi.

Solo quell'avvertimento, che suona così preoccupante proprio perché conosciamo bene Ziva e la sua determinazione a proteggere se stessa e chi ama.

I suoi segreti, il pericolo per Gibbs (un Mark Harmon che a quasi 17 anni dal debutto continua a reggere il ruolo come pochi altri avrebbero saputo fare) e le conseguenze del suo ritorno saranno presto oggetto di discusione per i fan della serie creata da Donald P. Bellisario e Don McGill nel 2003.