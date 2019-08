Darren Criss e Naomi cantano insieme a Whole New World da Aladdin

Darren Criss e Naomi cantano insieme a Whole New World da Aladdin

Diretto e scritto da Guy Ritchie , il live-action del classico d'animazione Disney del 1992 ha debuttato nelle sale lo scorso 22 maggio incassando oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo . Il cast vocale originale vanta, oltre a Mena Massoud e Naomi Scott, attori del calibro di Will Smith, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen e Numan Acar.

Adesso per celebrare l'uscita del film negli USA in Home Video il prossimo 10 settembre (in Italia bisognerà attendere il 25 settembre), la casa di Topolino ha deciso di svelare una scena tagliata della pellicola che conteneva una nuova canzone originale scritta da Benj Pasek e Justin Paul in collaborazione con Alan Menken.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok