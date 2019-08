Facebook sostituisce lo slogan 'È gratis e lo sarà sempre' ma non diventa a pagamento

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 28/08/2019 12:31 | aggiornato 28/08/2019 12:36

Novità in casa Facebook che manda in pensione lo slogan sulla natura gratuita della piattaforma social. Ma non c'è nulla da temere.

Se Facebook ha raggiunto in quindici anni di vita un successo senza precedenti lo deve anche al fatto che l'iscrizione al social network sia completamente gratuita. Non a caso la piattaforma ha sempre cercato di convincere potenziali nuovi utenti con lo slogan 'È gratis e lo sarà sempre', ma qualcosa è improvvisamente cambiato in questo caldo agosto.

Dando uno sguardo alla pagina d'iscrizione (o di accesso) del social balza immediatamente all'occhio una singola ma importante modifica. La dicitura sopracitata è stata infatti sostituita da 'È veloce e semplice', riportando pericolosamente a galla quelle bufale che da anni circolano in rete riguardanti appunto il passaggio di Facebook da piattaforma gratuita a piattaforma a pagamento.

Lo slogan è stato modificato perché Facebook è effettivamente diventato a pagamento? La risposta è no. Il social network lanciato da Mark Zuckerberg nel 2004 è e continuerà ad essere gratuito. Infatti, come si legge nelle Condizioni d'Uso (paragrafo 2), i servizi di Facebook vengono finanziati da aziende e organizzazioni che pagano per quelle inserzioni che invadono le bacheche degli iscritti e non da una imprecisata somma che gli utenti devono versare in fase di iscrizione (come suggeriscono alcune fake news).

Anziché pagare per l'uso di Facebook e degli altri prodotti e servizi offerti, utilizzando i Prodotti di Facebook coperti dalle presenti Condizioni, l'utente accetta che Facebook possa mostrare inserzioni, la cui promozione all'interno e all'esterno dei prodotti delle aziende di Facebook avviene dietro pagamento da parte di aziende e organizzazioni. Facebook usa i dati personali dell'utente (ad es., informazioni su attività e interessi) per mostrargli le inserzioni più pertinenti.

Analizzando la questione dal punto di vista puramente economico, Facebook è a tutti gli effetti una piattaforma gratuita, ma gli utenti - consapevoli o meno - in realtà offrono qualcosa al gigante blu: i propri dati. Il social raccoglie infatti le più disparate informazioni sugli iscritti a cui però spesso riescono ad accedere anche aziende terze. La violazione della privacy non è purtroppo una novità.

Il caso più eclatante (al centro del documentario The Great Hack) è quello di Cambridge Analytica, società di consulenza britannica che nel 2016 acquisì i dati di circa 87 milioni di iscritti a Facebook, e senza alcuna autorizzazione.

Ritenete saggia la decisione di Facebook di sostituire lo slogan?