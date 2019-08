Football Manager 2020 torna in panchina da novembre, anche su Stadia

Il debutto definitivo è fissato per inizio novembre , quando esordiranno anche il semplificato Football Manager 2020 Touch (destinato a PC, Mac, iOS e Android) e la controparte portatile Football Manager 2020 Mobile (iOS e Android). Confermato, anche per questa stagione, l'appuntamento con Nintendo Switch , dove Football Manager 2020 Touch arriverà a fine novembre.

[La larghezza di banda offerta da Stadia] significa che puoi avere più league caricate nel tuo salvataggio o semplicemente potrai immergerti in un'esperienza più veloce mantenendo la stessa quantità di league, ma facendo in modo che le partite procedano più velocemente di quanto tu possa fare su qualsiasi altra piattaforma

Sono state però confermate le piattaforme, con una grande novità: quest'anno, infatti, il gioco arriverà anche su Google Stadia , il servizio di gioco in cloud che esordirà a novembre. In merito ai vantaggi di questa decisione, lo studio director Miles Jacobson ha spiegato:

Sviluppato da Sports Interactive e pubblicato come sempre da SEGA , il gioco manageriale vi consentirà di creare il vostro allenatore e di gestire tattiche, sedute di allenamento e calciomercato della squadra che vi ritroverete a guidare. Al momento, gli sviluppatori non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle innovazioni che saranno proposte, rimandando al mese di settembre per ulteriori annunci che saranno resi noti sul sito ufficiale .

Nuova stagione calcistica, nuovo appuntamento con il franchise Football Manager . Dopo il calcio di inizio arrivato lo scorso weekend anche per la Serie A, le competizioni 2019/2020 stanno già scaldando gli animi dei tifosi, tra chi spera negli ultimi colpi di mercato, chi invoca cambi di modulo e chi, come di consueto, vorrebbe semplicemente sostituirsi all'allenatore della propria squadra del cuore.

