Google e DELL insieme per la nuova linea di dispositivi con Chrome OS per le aziende

Chromebook Enterprise è il nome della linea di laptop e 2-in-1 con Chrome OS per le aziende. Per l'inaugurazione Google ha scelto DELL, ma in futuro entreranno in gioco anche altri giganti del settore come Lenovo e HP.

Che le aziende siano solite affidarsi a Microsoft - e quindi a Windows - per computer in uffici e non solo non è certo una novità, e Google vuole cercare di mordere le caviglie al gigante di Redmond proprio in questa precisa fetta di mercato. Big G ha infatti annunciato una nuova collaborazione con DELL per la linea Chromebook Enterprise, ovviamente con Chrome OS come sistema operativo.

Microsoft domina il settore aziendale ormai da anni, forte del successo e della diffusione di Windows tra utenti privati e non. Un sistema operativo che quasi tutti conoscono e sanno utilizzare, ma forse meno agile rispetto alla concorrenza. Chrome OS invece punta proprio su chiarezza e fluidità e la partnership con DELL potrebbe aiutare Google a conquistare la fiducia delle imprese.

Continua la collaborazione tra Google e DELL con i nuovi Chromebook della linea Latitude

La multinazionale statunitense ha introdotto due nuovi prodotti della serie Latitude, un laptop e un 2-in-1. Questi sono stati realizzati per garantire, fin dalla prima accensione, tutte quelle funzioni necessarie per le aziende, tra cui una serie di servizi basati sul cloud. I nuovi Chromebook riescono poi ad inserirsi facilmente in un ecosistema già esistente basato su Windows, non mettendo a rischio la collaborazione tra dipendenti e facilitando un eventuale processo di migrazione graduale.

Google ha in programma altre partnership per il futuro, come ha spiegato a The Verge John Solomon - vice presidente di Chrome OS -, forse con Lenovo e HP. Lo stesso Solomon ha poi commentato la scelta di puntare (anche) sulle aziende:

Per Google questo è un momento chiave per dimostrare quanto sia seriamente interessata alle aziende. Questo non è un esperimento, ma un impegno serio e a lungo termine.

DELL / Google

La risposta di Microsoft all'offensiva di Google non si farà attendere, anzi. Il colosso con Satya Nadella alla guida dovrebbe a breve presentare una versione più leggera del suo sistema operativo oggi nota con il nome di Windows Lite, compatibile anche con inediti dispositivi pieghevoli di cui si parla ormai da mesi.

Se interessate, le aziende potranno scegliere tra il DELL Latitude 5400 con display da 14 pollici (699 dollari) e il DELL Latitude 5300 2-in-1 da 13 pollici (819 dollari). Entrambi possono essere configurati con i processori Intel Core i7 di ottava generazione, fino a 32GB di RAM e fino a 1TB di storage interno con SSD.