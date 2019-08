Ad Astra: un nuovo trailer per vivere l'avventura di Brad Pitt in formato IMAX

La data di rilascio non è ancora stata rivelata né si parla di un suo possibile passaggio in sala prima della messa online, ma seguiremo eventuali futuri aggiornamenti.

Principe ribelle e riluttante erede al trono d’Inghilterra, Hal ha voltato le spalle alla vita di corte per vivere in mezzo al suo popolo. Quando il tirannico padre muore, Hal viene incoronato re con il nome di Enrico V e si trova costretto ad abbracciare la vita alla quale aveva a lungo cercato di sottrarsi.

Come possiamo vedere nel teaser trailer che troviamo all'inizio di questo articolo, si tratta di un film dalla scrittura sperimentale e fortemente ispirato alla drammaturgia di William Shakespeare (è basato su Enrico IV, parti 1 e 2 e su Enrico V). Il regista opta però per alcune scelte stilistiche forse più vicine a Outlaw King , altro dramma storico interpretato da Chris Pine e Florence Pugh, con cui Il Re sembra condividere la stessa linea estetica.

La storia di Enrico V rivive ne Il Re (The King), un dramma crudo e mistico e di chiara ispirazione shakespeariana. A vestire i panni del giovane e ribelle sovrano d'Inghilterra è Timothée Chalamet (che presto vedremo anche in Dune di Denis Villeneuve).

Mentre attendiamo di vederlo in Dune, Timothée Chalamet si prepara a sbarcare a Lido di Venezia con Il Re, film di David Michôd presentato in anteprima fuori concorso. La sceneggiatura è firmata dal regista e da Joel Edgerton.

